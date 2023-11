Torino si è guadagnata un posto di rilievo tra le città europee impegnate nella lotta al cambiamento climatico, raggiungendo una posizione di prestigio insieme ad altre 21 città.

Questo riconoscimento è stato conferito dal Carbon Disclosure Project (CDP), un’organizzazione non profit che valuta l’impatto ambientale di Paesi, aziende e autorità pubbliche su scala globale. La classifica, tra le più autorevoli nel settore, ha assegnato a Torino e alle altre città selezionate la valutazione più alta, la A, per la loro trasparenza e le azioni intraprese per contrastare il cambiamento climatico.

Per ottenere un punteggio A, le città devono adottare una serie di misure, tra cui la pubblicazione di informazioni attraverso il sistema CDP “ICLEI Track”, la creazione di un inventario delle emissioni a livello cittadino e la pubblicazione di un piano d’azione per il clima. Quest’anno, i criteri di assegnazione del punteggio sono stati rafforzati, allineandoli agli obiettivi climatici basati su dati scientifici. Inoltre, una città della Lista A deve sottoporsi a una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità (CRVA) e avere un obiettivo di adattamento al clima.

Torino è tra le eccellenze insieme a città come Milano, Atene, Barcellona, Copenhagen, Guimaraes, Helsingor, Lund, Madrid, Malmo, Mannheim, Munster, Oslo, Parigi, Reykjavik, Saragoza, Stoccolma, Tampere, Trondheim, Turku, Uppsala e Vantaa. La presenza di due città italiane in questa lista evidenzia l’impegno crescente del Paese nella gestione sostenibile dell’ambiente urbano.

Cambiamento climatico, il nord Europa in testa

La predominanza dei Paesi nordici in testa alla classifica conferma la loro leadership costante in materia ambientale. Con oltre la metà delle città leader provenienti da questa regione, l’Europa supera la media globale di leadership climatica urbana, attestandosi al 20% rispetto al 13% a livello mondiale. Il numero di città europee nella Lista A è leggermente aumentato rispetto all’anno precedente, dimostrando che la sostenibilità ambientale è diventata una priorità sempre più consolidata nelle città europee.

La presenza di Torino tra le 22 città europee più virtuose nella lotta al cambiamento climatico è un segno tangibile dell’impegno crescente delle città italiane e europee verso una gestione più sostenibile dell’ambiente. La classifica CDP rappresenta un riconoscimento importante e una spinta per un futuro urbano più verde e resiliente.