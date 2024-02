Sestriere: una super nevicata rilancia la stagione invernale

SESTRIERE – L’ultima settimana di febbraio è stata caratterizzata da abbondanti nevicate e temperature decisamente sotto lo zero registrate, per diverse giornate, a Sestriere e sulle piste del comprensorio sciistico della Vialattea che ha fatto letteralmente il pieno di neve. In media nelle ultime 48 ore sono caduti al suolo dai 60 ai 80 centimetri di coltre bianca che ha trasformato il paesaggio con un panorama da favola.

Il mese di marzo si preannuncia come un vero paradiso per gli sciatori che potranno solcare le piste della Vialattea ricoperte di un abbondante manto nevoso: in media dai 50 ai 90cm ripartiti al 60% di neve naturale e 40% di programmata, come riporta il bollettino piste Vialattea.

“La neve è sempre la benvenuta – ha commentato Gianni Poncet, Sindaco di Sestriere rivolgendosi ad un gruppo di giornalisti del nord Europa in visita sulle montagne piemontesi – e quest’anno si è fatta attendere più del so lito ma siamo contenti sia arrivata in questo momento della stagione. È infatti una garanzia per proseguire al meglio la stagione: dalle settimane bianche di marzo sino ad arrivare a Pasqua e anche oltre, sia per gli amanti della montagna sia per le prossime competizioni sportive, nell’ordine, Special Olympics, Uovo d’Oro sino e Gran Premio Giovanissimi che chiuderà la stagione agonistica. Il Comune di Sestriere è impegnato con uomini e mezzi per sgomberare celermente la neve dal Colle e frazioni dal momento che questa perturbazione sembra ancora insistere per qualche giorno sul territorio e, come detto, garantirà un finale di stagione invernale al top”.

Comune di Sestriere