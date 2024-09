“Quo Vauda?” – sabato 5 ottobre 2024 la nuova passeggiata naturalistica all’interno del Parco Naturale della Vauda

La Riserva Naturale della Vauda aprirà nuovamente le sue porte al pubblico per una passeggiata gratuita ed adatta a tutti all’interno delle zone meno conosciute della riserva, che permetterà di ri-scoprire le bellezze naturalistiche di questa importantissima oasi locale, ulteriormente arricchite dal suggestivo foliage autunnale.

La camminata – organizzata dai Comuni del territorio della Vauda (Front, Lombardore, Nole, San Carlo C.se, San Francesco al Campo, Rivarossa, Vauda C.se) e dal Comune di Cirié, con il sostegno dell’Ente Parchi Reali e il patrocinio della Città metropolitana di Torino e della Regione Piemonte – sarà l’occasione per la riscoperta di vecchi e nuovi sentieri, per osservare da vicino flora e fauna tipiche di questa zona e per dare un ulteriore impulso alla valorizzazione della Riserva Naturale della Vauda, una delle oasi naturalistiche più importanti della provincia.

A fare da ideali ciceroni della giornata gli esperti CAI e i volontari della Riserva che saranno al fianco dei partecipanti durante tutta la manifestazione.

L’evento è a partecipazione libera e gratuita; in più al termine della camminata verrà omaggiato a tutti un gadget da parte degli enti organizzatori.

“Quo Vauda?” 2024: come e dove

La passeggiata avrà una durata totale di circa 10 km (percorso ad anello di 6 km in andata e 4 al ritorno), è aperta a sportivi e non, famiglie e bambini, e non prevede una particolare preparazione fisica. In ogni caso, per chi lo desideri, per il ritorno sarà a disposizione una navetta gratuita.

È necessario dotarsi di un abbigliamento adeguato e consono alle escursioni (abiti comodi, scarponcini da soft trekking o da trail running). La SMAT metterà a disposizione lungo tutto il tragitto alcuni punti di approvvigionamento acqua. È pertanto consigliato dotarsi di borracce.

I punti di partenza sono due, a San Carlo C.se e Vauda C.se. Per tutti il punto di ritrovo sarà la Torre Damiano Chiesa, situata all’incirca a metà tragitto, che fungerà da punto accoglienza: proprio qui infatti, a partire dalle 11.30 e fino alle 14.30 circa, sarà possibile fermarsi per il pranzo al sacco oppure acquistare sul posto un gelato o un panino o consumare (previa prenotazione) un pranzo self-service a menù e prezzo fisso della Cascina Le Fortune. È anche prevista la possibilità di un pranzo vegano e/o per celiaci (previa prenotazione) organizzato dall’azienda agrituristica “Le Lune

di Avalon” di Cirié. Allieteranno l’arrivo al punto di ritrovo i brani suonati dalle bande musicali di San Carlo C.se e di San Francesco al Campo. Per il ritorno, sarà possibile usufruire di una navetta messa a disposizione della società Furno.

La passeggiata naturalistica è aperta anche agli amanti dell’equitazione: il circolo ippico Le 3 Querce – in Strada San Francesco 34 a San Carlo C.se – metterà infatti a disposizione gratuitamente una base vicina per la partenza in gruppo che prevede la partecipazione a “Quo Vauda?” tramite sentieri appositi e separati dal passaggio pedonale. Nelle vicinanze della Torre Damiano Chiesa sarà inoltre messo a disposizione un punto abbeveraggio e fieno per i cavalli.

Anche per gli appassionati di bicicletta sarà possibile effettuare l’escursione con guida professionale, grazie alla collaborazione dell’istruttore ciclistico Serraglia, tramite sentieri appositi e separati dal passaggio pedonale, eventualmente anche noleggiando la bici al punto di partenza di San Carlo C.se. Sarà possibile partire in bicicletta anche da Nole e da San Francesco al Campo.

Il consorzio CISA creerà presso la Torre Damiano Chiesa un’isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti; i partecipanti a “Quo Vauda?” potranno così godere delle bellezze della Riserva Naturale della Vauda e lasciarla così come l’hanno trovata.

Nell’area della Torre Damiano Chiesa sarà anche possibile documentarsi tramite le esposizioni fotografiche ed il materiale sulla flora e fauna del luogo nei gazebo che verranno allestiti a cura dell’Ente Parchi Reali, Coldiretti e ragazzi del Servizio Civile.

“Quo Vauda?” 2024: informazioni pratiche

Punti e orari di ritrovo:

Dalle 8.30 alle 9.00 in Piazza Cantù a San Carlo Canavese e in Piazza San Bernardo a Vauda per chi cammina. Partenza dal piazzale antistante il cimitero di Nole per chi viene in bicicletta.

Parcheggi auto: parcheggio per disabili ed autorità a circa 400 mt dalla Torre Damiano Chiesa e raggiungibile da via Lotti la Pié. Piccolo parcheggio ulteriore situato su via Lotti la Pié a circa 800 mt dalla Torre Damiano Chiesa, riservato a famiglie con bimbi piccoli e anziani.

Per prenotazione pranzo: Le Fortune: 348 0996126 – Le Lune di Avalon: 349 4670697

Per approfondimenti e aggiornamenti: siti web dei Comuni organizzatori. Evento Facebook “Passeggiata Quo Vauda?”.

Comuni organizzatori: Front, Lombardore, Nole, San Carlo C.se, San Francesco al Campo, Rivarossa, Vauda C.se e Cirié.

“Siamo molto contenti di aver organizzato anche quest’anno questa bella camminata – dichiara il Sindaco di San Carlo C.se Ugo Papurello, Comune sul cui territorio è situata la maggior parte della Riserva Naturale della Vauda – che è ormai diventata una piacevole consuetudine per quanti non solo amano camminare ma anche per chi apprezza questa riserva e i suoi tesori naturalistici. Insieme agli altri Comuni e con il supporto dell’Ente Parchi Reali stiamo cercando di valorizzare la riserva e i suoi sentieri, sempre più meta di sportivi, appassionati di mountain bike e trail. Si tratta di un angolo di verde prezioso, dalle caratteristiche uniche ed eventi come “Quo Vauda?” sono indispensabili per farla conoscere ulteriormente e per ricordarci quanto sia bella ed accogliente la natura che ci circonda”.