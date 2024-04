La vita è là è il nuovo singolo delle DaDisco disponibile su YouTube da venerdì 29 marzo che vede la composizione musicale e il testo di Federica Pantaleo (in arte Federika, facente parte del duo DaDisco) e la composizione e produzione dell’artista More Real.

L’uscita del singolo è accompagnata dalla diffusione del videoclip musicale ufficiale del brano da oggi disponibile su Youtube.

“La vita è là”, è nato come brano che racchiude la speranza per un futuro più sereno dopo un evento traumatico come la fine di una relazione, dopo l’abbandono da parte di una persona amata o la perdita di una figura di riferimento nel proprio cammino.

Federika: “Ho scritto questa canzone come per sancire un nuovo inizio, una nuova nascita e la voglia di essere amati incondizionatamente ed in maniera sana. Creando questa composizione, ho ideato anche un personaggio visibile nel videoclip e recitato da me stessa: New Moon. New Moon è una parte di me, è quella ragazza stravagante, allegra e spensierata che ama la vita e gli animali, in particolare i gatti. New Moon infatti ha con sé una mascotte, un gattino bianco e nero, come nella copertina del singolo: Locky. New Moon e Locky sono molto legati tra loro e sono una coppia vincente. Locky rappresenta uno dei miei gatti al quale sono stata molto legata e che purtroppo non c’è più. Ho voluto dedicare questa canzone e la copertina anche a lui”.

Il concetto di speranza e la negazione dell’abbandono nel video sono espressi dalla collaborazione delle DaDisco con Le Sfigatte, organizzazione per la protezione degli animali, operativa a Torino e in Piemonte, attivando diverse iniziative nel resto d’Italia.

Il videoclip musicale, girato interamente nella città di Torino, ovvero all’interno del Parco Dora e nella sede del Rifugio delle Sfigatte a Gassino Torinese, vede la regia di Simona Pantaleo e l’editing di Federika. Il video mescola realtà e fantasia e immagini “a prova di tenerezza” con i gatti del Rifugio delle Sfigatte, protagonisti delle fantastiche riprese.

Federika: “desideravo da tempo di poter collaborare con Le Sfigatte, per dare una mano e sensibilizzare sempre più persone affinché possano adottare i gatti che cercano una casa e una nuova vita, una nuova speranza. Il concetto di speranza si estende quindi anche per i piccoli felini, a cui sono molto legata fin da bambina. Ho avuto il piacere di conoscere i volontari dell’organizzazione e Laura Bettella, Presidente delle Sfigatte che si è mostrata subito interessata al progetto e alla proposta di collaborazione. Sono davvero contenta di aver collaborato con le Sfigatte. I gatti del rifugio sono molto affettuosi e amorevoli e sereni, amati dalle splendide anime di tutti i volontari. Nel video tra i protagonisti a quattro zampe ci sono Neve e Tremendo, due gattini veterani del rifugio”.

Laura Betella: “Ringrazio le artiste del duo DaDisco per essersi interessate alla realtà della nostra associazione, in particolare quella del Rifugio, ed averci proposto questa collaborazione, venendo a conoscere e filmare i mici ospiti. Quelli socievoli si sono simpaticamente prestati alla creazione del videoclip, ora ovviamente noi volontarie siamo molto curiose di vederlo realizzato! Grazie al duo DaDisco per aver dato visibilità al nostro rifugio con questa originale e originale iniziativa”.

Federica Pantaleo, cantante, cantautrice e pianista piemontese di nascita e leccese di adozione, fa parte del duo canoro italiano DaDisco, duo femminile presente sul web dal 2013 che è si fatto conoscere su internet e YouTube tramite la realizzazione di cover accompagnate da video musicali prodotti e diretti dalle medesime artiste. Le DaDisco scrivono e compongono musica inedita disponibile su tutte le piattaforme digitali spaziando dal pop alla musica dance elettronica.