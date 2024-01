Prendere coscienza del rischio idrogeologico: il progetto ARCA del Comune di Almese per fronteggiare l’emergenza climatica.

Anche sotto Natale il clima non ha smentito la condizione di emergenza ambientale in cui ci troviamo: con raffiche di vento che hanno provocato numerosi e ingenti danni, arrivando oltre i 220 km orari sulla Sacra di San Michele, il territorio almesino e della Valle di Susa sono stati nuovamente colpiti da un clima decisamente anomalo.

Anche se questa volta il pericolo non è stato rappresentato dall’acqua, di fronte a queste calamità climatiche si inseriscono perfettamente le iniziative con cui il progetto ARCA animerà le prossime settimane: un progetto importante con cui nel 2022 il Comune di Almese ha vinto il bando “Mutamenti – Idee e azioni per il clima che cambia” promosso da Fondazione Compagnia di San Paolo, con l’obiettivo di ottenere i finanziamenti necessari per la progettazione delle misure di adattamento che riguardano l’assetto idrogeologico del territorio comunale.

Nell’ambito di questo progetto, il foyer del Teatro Magnetto ospiterà, dal 15 gennaio al 23 gennaio una mostra data in prestito dal MUSE di Trento: “Natura in movimento” è il titolo, e racconta come gli studi e l’innovazione possano anticipare e prevenire i rischi idrogeologici, preparando le comunità ad alluvioni e calamità idriche. Durante questa esposizione interverrà il professore universitario e geologo Gianni Boschis con due conferenze: il 17 gennaio si rivolgerà alle classi terze della scuola secondaria di primo grado raccontando i vari aspetti dell’acqua, vista come preziosa risorsa; il 18 gennaio alle 21:00 il Teatro Magnetto ospiterà una conferenza aperta a tutti sulla storia idrogeologica della Valle di Susa, modellata nei millenni da acqua e ghiacciai.

Come sottolinea il Vicesindaco Andrea Cavaliere, “la mostra e le due conferenze sono volte a sensibilizzare la popolazione ai rischi idrogeologici, perché solo la presa di coscienza dell’emergenza ambientale può portare alla definizione di strategie efficaci e concrete. Il progetto ARCA vuole infatti essere uno strumento per fronteggiare prontamente i rischi idrogeologici, sia attraverso azioni di sensibilizzazione sia attraverso azioni concrete, come la realizzazione della pavimentazione drenante in molti parcheggi pubblici di Almese, che abbiamo terminato proprio pochi mesi fa nell’ambito di questo progetto”.

Ufficio stampa comune di Almese