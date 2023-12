Quest’anno le immagini sono dedicate ai licheni della Valle Oropa

Durante un’escursione in montagna accade a ognuno di noi di notare delle particolari «macchie di colore» sulle rocce sulle quali ci siamo seduti e riposati. Addentrandoci in un bosco, le stesse «macchie» si ripresentano sui tronchi degli alberi, in alcuni casi delle caratteristiche «barbe» penzolano dai rami.

Cosa saranno? Qualcuno avrà associato questi strani organismi ai muschi; altri avranno pensato a parti vegetali in decomposizione. Altri ancora a particolari parassiti delle piante. Invece…

Abbiamo appena sfiorato, lambendone i margini, il mondo dei licheni, un vero ecosistema in miniatura!

Con questo calendario, realizzato con il patrocinio della Società Lichenologica Italiana, sarà possibile conoscere meglio questi strabilianti organismi, che sicuramente affascineranno per la diversità delle forme e di colore, ma soprattutto, se si vorrà approfondirne la conoscenza, per la loro «organizzazione interna», basata sull’associazione tra funghi e alghe.

Il calendario è disponibile nello shop online del Giardino e lo si può ottenere a fronte di una donazione che servirà a sostenerne le attività.

Informazioni: https://www.gboropa.it/News/Archivi/2023/News_1523.htm

Campagna di sostegno al giardino botanico di Oropa

Il WWF di Biella chiede il sostegno di tutti per la gestione del Giardino Botanico

“Saremo più forti, con te al nostro fianco.”

Il WWF di Biella, invita tutti a tracciare una strada nuova fatta di consapevolezza e azioni concrete per la difesa della nostra straordinaria biodiversità. Un richiamo a stare in prima linea nella battaglia per la protezione degli animali e delle piante a rischio e della Natura, iscrivendosi al WWF.

Il sostegno dei Soci è fondamentale per aiutare le Oasi (compresa quella di Oropa) nel lavoro quotidiano di conservazione e divulgazione, dimostrando, in questo modo, che un futuro diverso per noi e il Pianeta è possibile.

Regalando o regalandosi un’iscrizione al WWF, approfittando della promozione esclusiva dell’Oasi Giardino Botanico di Oropa, si potrà dare un concreto aiuto alla costruzione di un mondo migliore.

Informazioni: https://www.gboropa.it/News/Archivi/2023/News_1623.htm

Corso di progettazione giardino 1.0

Dall’11 al 27 gennaio 2024 parte il nuovo corso della Green School, promossa dal Giardino Botanico di Oropa e con il supporto dell’Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore

Il corso è stato concepito come una guida pratica per progettare, realizzare e gestire un piccolo balcone o un grande terrazzo, il giardino di città o quello di campagna con gli occhi di chi ama il proprio spazio verde e lo vuole curare al meglio.

Una scheda progetto agile ed efficace sarà elaborata con la scelta di piante, materiali e arredi, le peculiarità del luogo oltre che la personalizzazione e la creatività che ognuno metterà in gioco Molto tempo è dedicato alla scelta di specie adatte, l’abbinamento e accostamento di piante appartenenti a diverse categorie tra cui rampicanti, arbusti, bulbi, perenni, stagionali ma anche aromatiche, ortaggi e frutti.

Il Corso si compone di 3 lezioni frontali da un’ora e mezza e da tre workshop di progettazione di tre ore ciascuno (totale 13 ore e mezza).

Le lezioni si terranno online attraverso la piattaforma Meet di Google, mentre i tre workshop saranno svolti presso le Aule didattiche della Riserva Naturale Parco Burcina.

Gli argomenti trattati spazieranno dalla storia dei giardini, alle tecniche di coltivazione, alla scelta delle piante, all’irrigazione e alla difesa delle piante.

Calendario degli incontri: giovedì 11, 18, 25 gennaio 2024 dalle ore 18:00 alle 19:30

Calendario esercitazioni: sabato 13, 20, 27 gennaio 2024 dalle ore 9:30 alle 12:30

Informazioni: https://www.gboropa.it/Educazione/GreenSchool/Corsi/Progettazione-1.htm