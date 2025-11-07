La Regione Piemonte ha approvato un nuovo programma di interventi di manutenzione idraulica dei corsi d’acqua di competenza regionale, finanziato con 3 milioni di euro di risorse proprie nell’ambito della Legge regionale n. 54/1978.

L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza idrogeologica dei territori e favorire la prevenzione del rischio attraverso opere diffuse di pulizia e manutenzione dei corsi d’acqua minori, consolidamento delle sponde e delle griglie, rimozione dei materiali che ostacolano il deflusso e taglio della vegetazione in alveo.

Gli interventi saranno realizzati in collaborazione con i Comuni piemontesi, che hanno segnalato le principali criticità idrauliche presenti sul territorio, e saranno coordinati dai Settori regionali competenti della Direzione Difesa del suolo.

Il programma prevede in totale 92 interventi così suddivisi per provincia:

• Torino: 12 interventi per 709.000 euro

• Alessandria: 17 interventi per complessivi 415.000 euro

• Asti: 20 interventi per 360.000 euro

• Biella: 13 interventi per 380.000 euro

• Cuneo: 12 interventi per 495.000 euro

• Novara: 4 interventi per 125.000 euro

• Verbano-Cusio-Ossola: 6 interventi per 559.000 euro

• Vercelli: 8 interventi per 357.000 euro

«Con questo nuovo programma – dichiara l’assessore regionale alla Protezione civile, Difesa del suolo e Opere pubbliche, Marco Gabusi – proseguiamo l’impegno costante per la manutenzione dei corsi d’acqua e la prevenzione del rischio idraulico. Si tratta di piccoli interventi diffusi, ma fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini e la cura del territorio».

«La prevenzione – aggiunge il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio – resta la migliore forma di difesa del nostro territorio. Ogni intervento di manutenzione significa meno rischi, più sicurezza e più tutela per le nostre comunità».