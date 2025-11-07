Manutenzione dei corsi d’acqua: dalla Regione Piemonte 3 milioni di euro per 92 interventi in tutto il Piemonte
La Regione Piemonte ha approvato un nuovo programma di interventi di manutenzione idraulica dei corsi d’acqua di competenza regionale, finanziato con 3 milioni di euro di risorse proprie nell’ambito della Legge regionale n. 54/1978.
L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza idrogeologica dei territori e favorire la prevenzione del rischio attraverso opere diffuse di pulizia e manutenzione dei corsi d’acqua minori, consolidamento delle sponde e delle griglie, rimozione dei materiali che ostacolano il deflusso e taglio della vegetazione in alveo.
Gli interventi saranno realizzati in collaborazione con i Comuni piemontesi, che hanno segnalato le principali criticità idrauliche presenti sul territorio, e saranno coordinati dai Settori regionali competenti della Direzione Difesa del suolo.
Il programma prevede in totale 92 interventi così suddivisi per provincia:
• Torino: 12 interventi per 709.000 euro
• Alessandria: 17 interventi per complessivi 415.000 euro
• Asti: 20 interventi per 360.000 euro
• Biella: 13 interventi per 380.000 euro
• Cuneo: 12 interventi per 495.000 euro
• Novara: 4 interventi per 125.000 euro
• Verbano-Cusio-Ossola: 6 interventi per 559.000 euro
• Vercelli: 8 interventi per 357.000 euro
«Con questo nuovo programma – dichiara l’assessore regionale alla Protezione civile, Difesa del suolo e Opere pubbliche, Marco Gabusi – proseguiamo l’impegno costante per la manutenzione dei corsi d’acqua e la prevenzione del rischio idraulico. Si tratta di piccoli interventi diffusi, ma fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini e la cura del territorio».
«La prevenzione – aggiunge il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio – resta la migliore forma di difesa del nostro territorio. Ogni intervento di manutenzione significa meno rischi, più sicurezza e più tutela per le nostre comunità».