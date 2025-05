Torna l’appuntamento con Voler bene all’Italia, la storica campagna di Legambiente dedicata ai piccoli comuni e promossa con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, UNCEM e della Fondazione Symbola. Partito giovedì 29 maggio, il tour nazionale di sette tappe proseguirà fino al 4 giugno per raccontare storie ed esempi di piccoli borghi e realtà che puntano sempre più su transizione ecologica e sostenibilità ambientale.

Dopo i primi tre appuntamenti di Lacedonia (AV), Arcidosso-Montelaterone (GR) e San Gemini (TR), la manifestazione sabato 31 maggio farà tappa in Piemonte a Pomaretto (TO) diventato un esempio concreto di come l’integrazione tra energie rinnovabili e innovazione tecnologica possa contribuire alla riduzione delle emissioni e al raggiungimento dell’obiettivo Net Zero. A Pomaretto la tappa di Voler bene all’Italia si aprirà con un incontro pubblico in programma alle ore 10.30 presso il Padiglione Impianti Sportivi Borgata Masselli di Pomaretto sulla filiera sostenibile legno-energia a cui parteciperanno, tra gli altri, rappresentanti delle istituzioni locali. Seguirà la premiazione di Legambiente al Comune di Pomaretto per il suo impegno nella transizione ecologica e nella rigenerazione territoriale.

Il tour nazionale di Voler Bene all’Italia proseguirà poi domenica 1° giugno a Roccamorice-Caramanico (PE), in Abruzzo, lunedì 2 a Rignano Garganico-Monte Sant’Angelo (FG) e infine, mercoledì 4 a San Sostene (CZ). Un percorso alla scoperta di iniziative replicabili, che offrono una bussola green per il futuro dei piccoli comuni italiani.

A seguire il programma completo della tappa piemontese.

Il comunicato stampa nazionale con tutte le tappe è disponibile a questo link

Programma completo

ORE 10:30 c/o Padiglione Impianti Sportivi Borgata Masselli – Pomaretto (TO)

Saluti a cura di:

Danilo Breusa – Sindaco di Pomaretto

Marco Bussone – Presidente nazionale UNCEM

Alice De Marco – Presidente Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta

Interventi:

Enrico Gallo – Dirigente settore foreste regione Piemonte

Francesco Tresso – Assessore Città di Torino

Roberto Colombero – Presidente UNCEM Piemonte

A seguire la premiazione della Filiera sostenibile legno-energia portata avanti dal Comune di Pomaretto con le conclusioni di:

Marco Gallo – Assessore alla montagna e alle foreste della regione Piemonte

Antonio Nicoletti – Responsabile nazionale Aree protette Legambiente