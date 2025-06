L’estate con gli animali da compagnia

Durante il periodo estivo si registrano purtroppo ancora molti casi di abbandono di animali domestici. Spesso alla base di questo fenomeno ci sono scarsa pianificazione delle vacanze, problemi economici e logistici, mancanza di informazione sulle alternative possibili.

Le conseguenze dell’abbandono

sofferenza fisica e psicologica: molti degli animali abbandonati non sopravvivono a lungo

problemi di sicurezza: gli animali abbandonati possono diventare un pericolo per se stessi e causare incidenti stradali

sovraccarico dei rifugi

implicazioni legali: l’abbandono è reato penale che prevede sanzione da 1000 a 10000 euro o un anno di carcere

Le soluzioni

Sul territorio sono presenti pensioni per animali e servizi di pet sitting. In alternativa, è possibile cercare strutture ricettive pet-friendly che accettano animali e proprietari insieme.



Prima di partire

Assicurarsi che il proprio animale sia in buona salute e abbia le vaccinazioni necessarie (chiedere al veterinario se ci sono raccomandazioni specifiche per la destinazione delle vacanze), sia dotato di microchip e collare con targhetta identificativa contenente il tuo numero di telefono e sia in possesso di tutti i documenti necessari, come i certificati di vaccinazione e il passaporto del proprio animale se si va all’estero.



In auto

È importante che il proprio animale sia trasportato con una dotazione adeguata, cioè con trasportino, cintura o pettorina di sicurezza, Kennel, sia predisposta la rete di divisione all’interno dell’abitacolo, non sia mai lasciato libero in auto da solo, dato che la temperatura all’interno del veicolo può salire rapidamente e diventare letale, siano pianificate le soste permettendo al proprio animale di muoversi liberamente e bere e che l’auto sia ben ventilata e, se possibile, sia utilizzata l’aria condizionata.



In aereo

Prima di intraprendere il viaggio verificare attentamente le regole della compagnia aerea per il trasporto degli animali, prestando particolare attenzione a:

trasportino omologato

assicurarsi che il trasportino sia omologato per i viaggi aerei e che l’animale possa stare comodo al suo interno

prenotare il posto per il tuo animale con largo anticipo, poiché le compagnie aeree spesso hanno un numero limitato di posti per animali.

In treno o autobus

Verificare le regole del trasporto pubblico e comunque portare l’animale in un trasportino o tenerlo al guinzaglio, considerando che per i cani potrebbe essere richiesta la museruola.

All’estero

Ricordarsi che per il trasferimento all’estero degli animali da compagnia sono necessari il passaporto degli animali da compagnia rilasciato su prenotazione dalle ASL competenti per territorio e la vaccinazione antirabbica.



Cura, alimentazione e idratazione

Tenere sempre a portata di mano una bottiglia d’acqua fresca e una ciotola portatile e mantenere il più possibile la routine alimentare evitando di dargli da mangiare appena prima del viaggio. Se soffre mal d’auto, chiedere consiglio al veterinario per l’assunzione di eventuali integratori.



Fare attenzione al caldo

Assicurarsi che il proprio animale abbia sempre accesso a zone d’ombra e ripari portando con sé un ventilatore portatile o asciugamani bagnati per rinfrescarlo in caso di necessità. Prestare particolare attenzione ai segnali di stress o colpi di calore, ad esempio ansimare eccessivo, letargia, o disidratazione: se si notano questi sintomi, fermarsi immediatamente e rinfrescare l’animale.

Per garantire il suo benessere durante la stagione estiva non tosarlo, prestare attenzione al marciapiede bollente e mettere il collare contro i pappataci.