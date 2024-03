“Tutti sotto al tetto” al Piccolo Teatro Comico

Ventesimo appuntamento della stagione è quello con Matteo Pisu e Gabriele Casablanca in “Tutti sotto al tetto” che si terrà venerdì 5 aprile ore 21.00.

Il Piccolo Teatro Comico in collaborazione con AICS Torino, con il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, media partner Radio Grp e come web partner Radio Contatto, presenta la stagione teatrale 2023/2024 il cui tema è “Punti di vista, incontro”

Salvo e Gigi sono fratelli. Non si vedono da sei anni. Per il funerale della madre,Salvo torna nella casa d’infanzia.Un’ alluvione, costringe Salvo a non potere partire e restare chiuso con Gigi. É in questo spazio che emergono i conflitti che dividono i due, costretti ad affrontare la difficile convivenza, il loro il passato, e ad ascoltare ciascuno le ragioni dell’altro. La casa è ricordo, causa di conflitto e riscoperta. Ed è proprio lì che riscopriranno un gioco d’infanzia. Nel gioco i due come due animali di specie diverse, cercano un equilibrio, una rivincita l’uno sull’altro, una redenzione.

Il progetto nasce dall’idea di indagare da due prospettive diverse temi che ci toccano come giovani,la costruzione di un sogno, la rinuncia, perchè quando qualcuno parte c’è qualcuno che resta. E poi il ricordo, il gioco,l’infanzia e la ricerca di una prospettiva serena in un mondo che è attualmente capovolto. Come si influenzeranno? Riusciranno a trovare un accordo sotto lo stesso tetto?