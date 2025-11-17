Torino Eventi

Quinta edizione di “Sguardi”: in scena “Coppa del Santo” de Gli Omini

Stefano Di Cecio

Prosegue, nel comune di Pianezza, in provincia di Torino, la quinta edizione della stagione “Sguardi”, con la direzione artistica di Silvia Mercuriati, che per il 2025/2026 si arricchisce del nuovo sottotitolo Azioni Contemporanee.

Giovedì 20 novembre alle 21, al Salone San Pancrazio, andrà in scena Coppa del Santo de Gli Omini.

In un tabellone di carte che raffigurano nuove icone, otto squadre con trentadue concorrenti in gara, tutti con superpoteri eccezionali e vite al limite della fisica.

Dai sedicesimi di finale finché ne rimarrà uno solo, il pubblico ascolterà le straordinarie storie di vita dei Santi e sarà chiamato in causa per stabilire il vincitore di ogni sfida, da San Giorgio a Padre Pio, passando per Santa Pazienza e Santa Speranza, grandi e storici, ultra venerati o misconosciuti, improbabili o impossibili Santi, Vergini contro Martiri, Eremiti contro Vescovi.

Chi vincerà la Coppa del Santo? Due preti psichedelici, Luca Zacchini e Francesco Rotelli, autori dello spettacolo con Giulia Zacchini, conducono il gioco e sarà il pubblico ad eleggere il vincitore, il nuovo Santo Patrono.

Gli Omini

Nascono nel 2006, con un progetto sociale e antropologico dal nome Memoria del tempo presente. Ovunque vadano assorbono, ascoltano le persone che incontrano per strada, registrano, scrivono e vanno in scena davanti agli spettatori.

Nel 2014 vincono il Premio Enriquez come compagnia d’innovazione per la ricerca e l’impegno civile e l’anno successivo ottengono il Premio Rete Critica come miglior compagnia dell’anno. Dal 2021 la compagnia è residente presso la Fondazione Teatro Metastasio di Prato.

