“L’Orso Felice” alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani

Lo spettacolo, tratto da “L’orso che non c’era” di Oren Lavie, compositore, musicista e drammaturgo di Tel Aviv, indaga il tema dell’identità in modo poetico e leggero, come solo un Orso Felice può fare, sabato 9 e domenica 10 marzo, alle ore 16.30.

Il nostro Orso, dovete sapere, è un orso che si fa molte domande, un curioso – si direbbe – o forse un filosofo, e quando non se le fa, a fargliele sono dei biglietti trovati nelle tasche «TU SEI ME?» Ma che domanda difficile per un Orso!!! Il nostro protagonista però ha degli indizi: «1. sono un orso molto gentile 2. sono un orso felice 3. e anche molto bello» e a partire da questi inizia la sua ricerca di sé. Il viaggio si snoda tra silenzi piccoli, grandi, antichi e silenzi silenziosi, facendo tappa per conoscere personaggi assurdi che già ti conoscono, o forse no, e che consegnano al nostro protagonista un pezzetto di sé stesso e lo accompagneranno alla scoperta del pensiero e della felicità.

Dai 3 anni

L’Orso Felice è stato premiato dall’Osservatorio Critico di In-box Verde 2023 con la seguente motivazione: Per la capacità delle spettacolo di raccontare ai più piccoli senza retorica e con grande tecnica intrisa di leggerezza e poesia, una storia universale sulla ricerca dell’identità.