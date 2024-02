“La cameriera di Puccini” al Teatro Il Mulino

In occasione dei cento anni dalla morte di Giacomo Puccini, si terrà al Mulino di Piossasco “La cameriera di Puccini”, venerdì 1 marzo ore 21 Piossasco, Teatro Il Mulino, Via Riva Po 9. Uno spettacolo che unisce musica e teatro, alternando al racconto drammaturgo le apparizioni in musica delle celebri eroine pucciniane.

Siamo a Torre del Lago nella villa di Puccini, nel 1908, quando arriva da Firenze un giovane giornalista per intervistare il Maestro. Marianna, la cameriera, non lo accoglie in maniera gentile: inizialmente non vuole farlo entrare a causa di una “disgrazia”, poi lo invita a curare le sue rose malate per poi iniziare a raccontare aneddoti su Giacomo Puccini.

Dalle emozionanti storie delle sue opere, alle pieghe più intime della sua vita, il suo essere mondano e la sua simpatia, il racconto della simpatica cameriera dall’accento toscano si trasformerà in un giallo accattivante prendendo il risvolto di un’indagine tra le pieghe di quel mistero che avvolse casa Puccini: il caso Doria Manfredi, per il quale furono coinvolti il Maestro e sua moglie.

Marianna lo difenderà fino in fondo, finché potrà, perché anche lei (come tutti) è innamorata di lui: si entrerà, così, nel mondo poetico e musicale del grande Puccini, dalla sua vita e dalla sua musica che verrà portata in scena con cinque delle sue più celebri romanze.

Il testo è pubblicato nell’antologia Novelli Vague. Nuova drammaturgia in lingua toscana fra tradizione e discontinuità, a cura di Alberto Severi.