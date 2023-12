Harlem Gospel Night al Teatro Alfieri

Dimensione Eventi presenta l’annuale ed imperdibile appuntamento con il grande gospel internazionale: Harlem Gospel Night.

Lo spettacolo che porta a Torino la musica, i ritmi e l’atmosfera autentica che si respira negli Stati Uniti nelle chiese gospel, per una serata da trascorrere con amici e famiglia a pochi giorni dal Natale.

Quest’anno sul palco del Teatro Alfieri “Eric Waddell & The Abundant Life Gospel Singers” direttamente dal loro tour internazionale. Evento prodotto da Dimensione Eventi, in collaborazione con Associazione Culturale Dreams e con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino.

“He taught me how, how to watch. How to fight and pray, fight and pray.And living rejoicing everyday.”

(“Oh Happy Day”).

L’appuntamento annuale imperdibile con il grande gospel internazionale. Il ritorno dell’HARLEM GOSPEL NIGHT, prodotta da Dimensione Eventi, che quest’anno vede on stage al Teatro Alfieri un ensemble costituito unicamente dai migliori solisti gospel di Baltimora, Maryland: “Eric Waddell & The Abundant Life Gospel Singers”.

Direttamente dal tour internazionale che ha toccato i cinque Continenti, il gruppo porterà a Torino la musica, i ritmi e l’atmosfera delle chiede gospel statunitensi, trascinando e coinvolgendo il pubblico per una serata piena di emozioni.

Per trascorrere due ore divertenti in compagnia di amici e famiglia, a pochi giorni dal Natale.

“Il segreto del canto risiede tra la vibrazione della voce di chi canta e il battito del cuore di chi ascolta” (Khalil Gibran).

Ben ventuno performers on-stage: tastiera, basso, batteria, diciassette cantanti e la punta di diamante, nonché cuore e anima del coro: Eric Waddell, front-man e leader del gruppo, con una perfezione vocale che ricorda le formazioni di mostri sacri del gospel come Hezekiah Walker e Ricky Dillard.

“The Abundant Life Gospel Singers” vantano numerosi riconoscimenti internazionali tra cui il Rhythm of Gospel Award come miglior CD tradizionale e il Year & Best Performances by Choir/Director. Fra le apparizioni più significative quelle ogni settembre al Kennedy Center di Washington per il Gospel Heritage Month.

Con un background consolidato, sia a livello di performance live che nella partecipazione religiosa della loro comunità, i componenti del gruppo sono pronti ad infiammare le platee italiane con la loro esperienza, il loro talento e la loro energia.

Il concerto include infatti coreografie, virtuosismi vocali e strumentali e tanta interazione con il pubblico, nel più puro e tradizionale spirito gospel.

Harlem Gospel Night Lunedì 18 dicembre – ore 21 Teatro Alfieri Piazza Solferino 4 – Torino

Biglietti in vendita con il circuito Ticket One (on-line su www.ticketone.it ed in tutti i punti vendita locali, incluso il Teatro Alfieri) e presso la biglietteria del Teatro Alfieri la sera stessa dello spettacolo.