La Fiera di San Martino, tipica in ogni regione della prima parte di novembre, era un tempo l’evento agricolo per eccellenza perché era l’occasione per i contadini per rinnovare i contratti sui terreni, scambiare merci, acquistare aratri e nuovi animali.

La Fiera di San Martino di Cirié, organizzata dalla Città di Cirié in collaborazione con la Coldiretti locale, mantiene la tradizione, pur rinnovandola, perché porta con sé una forte connotazione agricola, legata al territorio e al passaggio delle stagioni: l’autunno è ancora adesso il momento per chi lavora nel settore per fare risposare i campi, acquistare strumenti e piante, pianificare l’anno che verrà. Per questo, si possono trovare ogni anno in Piazza Vittime dell’IPCA animali da fattoria, pony e bovini, oltre a piante, proposte dei vivai e tanto altro ancora.

Naturalmente la Fiera si arricchisce però di tanti altri eventi che la rendono un appuntamento imperdibile per il ciriacese e tutto il circondario, grazie anche alle tante occasioni di shopping in città (i negozi del centro storico saranno infatti aperti anche nella giornata di domenica), agli spazi dedicati all’hobbistica, al florovivaismo, all’enogastronomia e allo street food.

Sabato 8 novembre

La Fiera si apre sabato 8 novembre con l’esposizione di autovetture, piccoli macchinari agricoli e attrezzature per il giardinaggio in Corso e Viale Martiri della Libertà, visitabile anche domenica.

Gli amanti dello street food potranno approfittare dalle ore 12 alle 23 di sabato e dalle 9 alle 22 di domenica dell’offerta gastronomica in Piazza D’Oria con il Food Village di Different Events e gli stand tematici regionali (arrosticini abruzzesi, focaccia ligure e toscana, farinata, gnocco fritto, bomboloni, panzerotti, hamburger, hot dog, agnolotti, ecc.).

Domenica sarà anche possibile degustare il “Pranzo del contadino” con menù tipico e polenta, a cura della Pro Loco Devesi.

Durante entrambe le giornate di sabato e di domenica, via Vittorio Emanuele II ospiterà “San Martino – I colori d’Italia” con produzioni artigianali, prodotti tipici e idee regalo. Sempre in via Vittorio Emanuele II sarà allestito anche il “Mercatino dell’usato, del collezionismo e del piccolo antiquariato”: un’occasione

imperdibile per chi ama gli oggetti vintage, l’antiquariato e tutto ciò che è reso ancora più affascinante dal passare del tempo.

Già da sabato 8 novembre a Villa Remmert sarà visitabile (con orario 9.30/18.30) la mostra fotografica e di ricordi “Torino Ceres” e, nella serra situata accanto, l’esposizione dei pannelli fotografici con le bellissime foto storiche di Cirié. Entrambe le visite sono proposte dal circolo Ars et Labor.

Domenica 9 novembre

Si terrà la Fiera della Tradizione, grande mercato con operatori ambulanti in Corso Nazioni Unite, Piazza Castello e via Trivero (8.00-18.00).

Piazza Vittime dell’IPCA ospiterà macchine agricole, mucche e vitelli e animali da fattoria, oltre al “Battesimo della sella” sui pony per i più piccoli.

Via Rosmini collegherà l’area agricola a Corso Martiri della Libertà con percorsi di gusto e cultura enogastronomica, mentre i vivaisti saranno collocati nel tratto tra via Rosmini e il Viale. Proprio al termine di questo spazio l’azienda agricola “La capra e la panca” proporrà dalle 15 alle 16 (nella sola giornata di domenica) un laboratorio per bambini su “come si fa il formaggio”.

Palazzo D’Oria aprirà le porte per visite guidate gratuite (15-18) con Biblioteca Storica, Sala di Carlo Emanuele, Boudoir, Sala dell’Affresco e sale Romano Gazzera mentre sotto i portici di Palazzo D’Oria saranno visitabili la mostra fotografica open air del GAEEB – Gruppo Astrofili E. Barnard e la mostra dei disegni dei bimbi delle nostre scuole sull’importanza della pace, a cura di Amnesty International.

Il parco di Villa Remmert ospiterà “Zampe in Fiera”, evento cinofilo del centro Dogs Crossing: 10/12 spazio informativo, alle 14.30/16.30 “Gioco in fiera”. Durante tutto il pomeriggio, esibizioni sportive a sorpresa.

In Piazza San Giovanni sarà invece allestita l’area “security” con Polizia Locale, Protezione Civile, Croce Verde e ANC; in via San Ciriaco saranno presenti le associazioni di volontariato sociale.

Il Sindaco Loredana Devietti

“Anche quest’anno abbiamo lavorato con impegno per proporre un evento ricco e variegato, rafforzato dalla consolidata collaborazione con Coldiretti. La Fiera di San Martino valorizza le eccellenze agricole e le prelibatezze del nostro territorio, offrendo al contempo spazi dedicati allo shopping e al relax: dalle esibizioni dei nostri amici a quattro zampe curate dal centro cinofilo Dogs Crossing, alle esposizioni organizzate a Villa Remmert, fino all’apertura di Palazzo D’Oria. Sono certa che l’edizione 2025 saprà conquistare visitatori e turisti, inclusi gli appassionati del mercato domenicale e delle specialità dolci e salate che animeranno già da sabato Piazza D’Oria”.

L’Assessore alle Manifestazioni Fabrizio Fossati

“Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa edizione e ai visitatori che ci verranno a trovare, sempre più numerosi anche da fuori città. Proprio per loro abbiamo ampliato le proposte di intrattenimento: dalla due giorni del mercatino in via Vittorio Emanuele II, al Food Village in Piazza D’Oria, fino alle numerose mostre e alla dimostrazione di caseificazione. L’apertura domenicale dei negozi del centro renderà l’atmosfera ancora più accogliente e vivace”.

L’Assessore all’Agricoltura Aldo Buratto

“La Fiera di San Martino di Cirié mantiene una forte vocazione agricola, che nel tempo abbiamo saputo rafforzare, anche grazie alla collaborazione con Coldiretti. Il nostro territorio vanta una tradizione agricola viva e partecipata, che continuiamo a promuovere con convinzione. È fondamentale attrarre le nuove generazioni verso un settore dalle grandi potenzialità, capace di offrire opportunità professionali concrete e di sostenere una cultura del territorio, dell’agricoltura e dell’ambiente”.