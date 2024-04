Divina. Eleonora Duse, donna di teatro

Lezione-spettacolo a Sala Scicluna in occasione del centenario della morte di Eleonora Duse.

“Le donne delle mie commedie mi sono talmente entrate nel cuore e nella testa che, mentre m’ingegno di farle capire a quelli che m’ascoltano, sono esse che hanno finito per confortare me”, disse la Duse, soprannominata “La Divina”.

Un’artista che visse d’amore disperato per il teatro, laceranti passioni ed estremi atti di abnegazione. Attrice nata e cresciuta sul palcoscenico, Eleonora Duse fu un’interprete istintiva e passionale, dotata di particolari toni drammatici che scardinarono i canoni delle recitazioni segnando uno spartiacque decisivo tra il vecchio e il nuovo. Voce modulata e ricca di sfumature, gestualità ieratica e misurata, eleganza nel portamento e intelligenza della parola: a cent’anni dalla morte, si offre qui un ritratto a tutto tondo della Duse pubblica e privata, attraversandone le pagine biografiche, gli epistolari e le cronache dell’epoca.

Alle 20,45 (via Martorelli 78 interno cortile) lo spettacolo, di e con Manuela Marascio.

In concomitanza con l’evento si propone un laboratorio teatrale pomeridiano teorico-pratico di tre ore, dalle 15 alle 18, incentrato sulla figura dei Grandi Attori e delle Grandi Attrici italiane del primo Novecento e sulle maggiori opere da questi portate in scena. Il laboratorio è dedicato alle persone maggiorenni, anche senza esperienza. Il laboratorio costa 40 € comprensivi di ingresso allo spettacolo serale; per chi desidera assistere soltanto allo spettacolo, il costo è di 10 € (7 € per i ragazzi dai 12 ai 17 anni).

Per entrambe le attività è necessario prenotare con messaggio tradizionale o whatsapp al numero 347 9649684.