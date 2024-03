“Dante tra le fiamme e le stelle” alla Casa del Teatro

Lo spettacolo “Dante tra le fiamme e le stelle”, sabato 16 marzo alle ore 20.45 e domenica 17 marzo alle ore 16.30. Ripercorre la vita di Dante, dall’infanzia all’esilio, dalla passione politica a quella amorosa, intrecciando gli eventi della sua esistenza con i versi della Vita Nova e della Divina Commedia, in una trama che mostra dietro la figura del poeta che ha inventato l’Italia, un uomo fragile e complesso, ricco di speranze e conflitti, profondamente diverso dalla figura che l’iconografia ci ha tramandato, capace di rendere eterne vicende personali e di sublimare la sua visione nei versi crudi e grotteschi dell’inferno arrivando fino ai vertici eccelsi del Paradiso.

L’opera di Dante intreccia la poesia con il suo vissuto storico e umano, restituendoci un universo complesso, in cui l’esperienza personale si mischia con la ricostruzione del contesto dell’epoca.

Molti sono gli aspetti della vita di Dante che non sono entrati nella sua iconografia, restituendoci un’immagine parziale del “Sommo Poeta”. Il lavoro del professor Barbero ci restituisce un affresco storico e umano più completo, che da una parte ci avvicina all’uomo Dante e dall’altra ci presenta il contesto dell’Italia a cavallo del 1300. Ricostruire la vita di Dante come uomo del suo tempo, lo riporta, nonostante tutte le differenze, al nostro sentire, e dimostra come molti aspetti della sua vita siano incredibilmente vicini alla nostra sensibilità contemporanea.

L’incredibile capacità “drammaturgica” dell’opera di Dante è la materia ideale per il lavoro di Matthias Martelli, che riesce a restituire la lingua del sommo poeta con vita e freschezza, mentre la rigorosa e sobria regia di Emiliano Bronzino riesce a cogliere la sintesi scenica tra Storia e Teatro.

“Dante tra le fiamme e le stelle” dagli 11 anni.