“Cose mai successe…” di Giorgio Andolfatto & Co.

Format speciale creato da Giorgio Andolfatto e Bruno Furnari, “Cose mai successe…Il mondo raccontato dai giovani” è il quarto appuntamento del format gestito completamente da ragazzi e ragazze under 20 con direttore artistico Giorgio Andolfatto.

È uno spettacolo di magia educativo a tema ecosostenibilità che si terrà domenica 14 aprile ore 16.00 in via Mombarcaro 99/B, Torino zona Santa Rita.

“Cose mai successe” è progetto interessante, fresco, divertente e importante soprattutto in questo periodo di cambiamenti

climatici! Rivolto ai bambini ma anche agli adulti.

Il “ Piccolo Teatro Comico” costituito nel febbraio del 2002, è la continuazione di un progetto artistico e di una poetica teatrale iniziata precedentemente nel 1988 con uno stesso staff allora denominato “Canovaccio”. Obiettivo artistico e di programmazione del “ Piccolo Teatro Comico”: la rivalutazione del concetto teatro partendo dalla commedia e dal “classico” da proporre nella sua essenza primordiale, fino a performances di spettacolo eterogeneo dalla danza, al cabaret, al teatro multietnico e di genere, creando uno spazio organico, vivo che possa raggiungere un pubblico eterogeneo che viva lo spazio del PTC, proponendo anch’esso idee e spettacoli per ogni fascia di età, status e cultura.