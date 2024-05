BRICKS & FRIENDS 2024, il festival di mattoncini

Carmagnola ospiterà per il secondo anno consecutivo una grande esposizione con oltre 80 espositori in circa 1.700 mq di opere create con i famosi mattoncini colorati in sei luoghi del centro città e nei musei, offrendo anche un’area ludica, laboratori, un film della serie “LEGO Star Wars”, uno spettacolo di circo teatro con l’uso di versioni extra-large dei mattocini, una zona vendita e un concorso aperto a tutti.

Un evento che lo scorso anno ha coinvolto oltre 13.000 persone di ogni età, che anche quest’anno promuoverà la creatività e l’aggregazione sociale, ma anche inclusione e solidarietà nei confronti di bambini con diagnosi oncologica e disabili, con diverse iniziative a loro dedicate insieme a UGI ODV di Torino, all’associazione “Io mi slego” di Macerata e ai pasticceri della città che produrranno mattoncini e minifigure di cioccolato a scipo benefico.

Tra le novità viene introdotto il “Passaporto Bricks & Friends” che i visitatori potranno ritirare al loro arrivo, per poi farlo timbrare nelle varie aree espositive e ricevere con l’annullo finale un omaggio e sconti in alcuni negozi della città.

Domenica è inoltre in programma il Welcome Tour® Carmagnola, visita guidata della città in collaborazione con Turismo Torino e Provincia.