Appuntamenti week end del 13-14 luglio a Sestriere

Di seguito gli appuntamenti del week end del 13-14 luglio a Sestriere

Sabato 13 luglio

Sfilata storica nel ricordo delle forze armate del Regno di Sardegna a cura dell’Associazione Pietro Micca. Dalle ore 11.00 il corteo muoverà da Casa Olimpia Sestriere procedendo lungo via Pinerolo e via Louset con chiusura in Piazza Fraiteve e saluto delle autorità. Evento collegato alla Festa del Piemonte in programma domenica 21 luglio all’Assietta.

Sabato 13 e domenica 14 luglio

Week end apertura Telecabina Sestriere-Fraiteve. Orario continuato dalle 9.30 alle 17.00 sabato 13 e domenica 14 luglio. Questo week end aprono i primi due impianti di risalita della Vialattea: la telecabina che da Sestriere porta in cima al Monte Fraiteve e la seggiovia che da Sauze d’Oulx porta in località Sportinia. Impianti, abilitati al trasporto di mountain bike, che ti permettono di raggiungere agevolmente mete in quota di straordinaria bellezza, natura e paesaggi incantevoli.

Domenica 14 luglio

9° Raduno Auto e Moto d’Epoca a cura della Pro Loco Sestriere. Programma riservato ai partecipanti: ore 9.30 ritrovo in via Louset per registrazione iscritti; ore 10.30 giro di rappresentanza al Colle del Sestriere con sosta per aperitivo