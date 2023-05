A Torino una mostra per tutti gli amanti di Banksy

È già disponibile ed è in programma fino al prossimo 3 novembre 2023, presso Torino Porta Nuova, la mostra The World of Banksy – The Immersive Experience: un’iniziativa che accontenterà tutti gli appassionati del noto artista in un’area lounge recentemente rinnovata, in cui sarà possibile ammirare diverse prestigiose opere di Banksy: più di 100 pezzi che hanno contribuito a far nascere e rinvigorire la fama del misterioso artista, i cui primi graffiti all’interno delle stazioni ferroviarie sono apparsi per la prima volta già alla fine degli anni ’70.

La mostra sarà aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso alle ore 18. Oltre al giorno di chiusura (lunedì), la mostra osserverà il periodo di riposo estivo dal 7 al 21 agosto 2023. È infine prevista un’apertura straordinaria venerdì 2 giugno.

Cosa si può vedere a The World of Banksy

La mostra prevede una mostra immersiva in cui il visitatore sarà in grado di ammirare decine di opere, tra cui 30 murales a grandezza naturale realizzati da giovani street artist internazionali che raccontano il mondo dell’artista britannico, famoso per rappresentare in maniera iconica alcuni temi politici contemporanei, di denuncia sociale.

Oltre ai più noti Flower Thrower e Girl with Balloon (probabilmente le due opere più riconoscibili di Banksy), la mostra permetterà di ammirare delle opere meno diffuse e comprenderà anche una sezione video che ripercorre tutta la storia e il messaggio sociale dei murales realizzati dall’artista in strade e muri in tutto il mondo.

Considerato il successo già ottenuto durante l’esibizione milanese e, ancora prima, nelle iniziative organizzate a Parigi, Barcellona e Dubai, l’evento viene ritenuto un imperdibile appuntamento per tutti gli amanti della street art e dell’arte contemporanea. Considerato che ci sono ancora diversi mesi per poterne fruire, non ci sono alibi per non ammirare questo evento di caratura nazionale e internazionale.

Dove si trova The World of Banksy

The World of Banksy si trova nella Sala degli Stemmi della Stazione Porta Nuova, a Torino, in Corso Vittorio Emanuele II 58.

Quanto costa il biglietto

Il biglietto della The World of Banksy è pari a 14,50 euro per gli adulti e tra i 7 e i 10 euro per i ticket ridotti, dal martedì al venerdì. I minori di 6 anni non pagano. Il costo del biglietto per gli ingressi di sabato, domenica e festivi è maggiorato di 2 euro.