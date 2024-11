Torino 13 novembre 2024 – La Giornata internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza è una ricorrenza da vivere con bambine e bambini, l’occasione ideale per promuovere e diffondere consapevolezza dei diritti delle persone di minore età.

L’11 dicembre 1946, alla fine della seconda guerra mondiale, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite diede vita al Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF) per aiutare milioni di bambini europei che soffrivano per la mancanza di latte, alimenti, medicine, coperte, scarpe e in molti casi anche di un tetto.

La Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata Il 20 novembre del 1989 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, risultando il trattato con il più alto numero di ratifiche, fissa i seguenti principi fondamentali: Non discriminazione, Superiore interesse, Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e dell’adolescente e Ascolto delle opinioni del minore.

Dopo oltre 75 anni, dopo la pandemia, le guerre in Ucraina, in Medio Oriente e le varie crisi in diversi parti del mondo a cui stiamo assistendo in questo periodo, la nostra generazione deve chiedere ai leader del mondo di adempiere alle loro promesse per far sì che tutti i bambini, bambine e adolescenti abbiano in pienezza tutti i propri diritti.

Quest’anno, per promuovere la Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, grazie al contributo di vari Enti ed Associazioni, ci affidiamo al mondo del cinema e della cultura in generale, come “medicine” per aiutare i minori nella loro crescita con le seguenti iniziative:

Domenica 17 novembre ore 10 Pro Loco Pianezza: i Nonni e le Nonne sono pilastri e guide per le nuove generazioni di consapevolezza e memoria. L’UNICEF ha sempre avuto un legame molto stretto con queste figure fondamentali per la crescita dei più piccoli. I nonni sono custodi della memoria storica, diventando spesso promotori di solidarietà intergenerazionale e costruttori di una società non violenta. La Pro Loco di Pianezza organizzerà attività sul tema della memoria e delle tradizioni, giochi di una volta, mestieri dimenticati, laboratori di lettura e racconti.

Lunedì 18 novembre Sotto18 Film Festival & Campus Cinema Eliseo (Via Monginevro 42) ore 9,30 visione dei seguenti film:

Per le scuole dell’infanzia: La chiocciolina e la balena + Zog e i medici volanti; Per le scuole primarie: Il mio amico robot

Per le scuole secondarie di primo grado: Emma e il giaguaro nero.

Dopo la visione dei film le studentesse e studenti potranno approfondire i temi dei film con le Volontarie e i Volontari UNICEF;

Martedì 19 novembre ore 10 Gruppo Abele C.so Trapani 91b: le Volontarie UNICEF del Comitato di Torino terranno una lezione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a Donne straniere che frequentano il corso di Italiano 1° livello organizzato dal Gruppo Abele in collaborazione con il CPIA1 Paulo Freire; Mercoledì 20 novembre – Museo Nazionale del Cinema – Cinema Massimo

Ore 9 – Proiezione rivolta alle classi alle scuole primarie: Il monello di Charlie Chaplin (The Kid, USA, 1921, 60’) Una madre povera e disperata abbandona il proprio figlio per strada, perché non può prendersene cura. Un simpatico vagabondo lo trova in mezzo ai rifiuti e decide di crescerlo come se fosse il vero padre. Gli insegna a rompere i vetri delle case che poi si offre di riparare. Nonostante poliziotti e burocrati, l’uomo riuscirà a evitare che il bambino finisca all’orfanotrofio, ma non ad impedire alla madre di ritrovarlo una volta diventata ricca e famosa.

Ore 9.30 e 11.00 – Proiezione rivolta alle scuole secondarie di I e II grado: I 400 colpi di François Truffaut (Les Quatre Cents Coups, France, 1959, 99’) Antoine Doinel è un giovane ragazzo di Parigi, circondato da persone che contribuiscono a creare un ambiente a lui ostile. I genitori lo trascurano facendolo sentire indesiderato e a scuola è incompreso, perciò si difende come può: marina la scuola,

racconta bugie e compie qualche piccolo furto. Insieme all’amico René, ruba una macchina da scrivere per procurarsi il denaro necessario per una gita al mare, ma viene scoperto e finisce in riformatorio. Palma d’oro a Cannes nel 1959 per la migliore regia.

Al termine delle proiezioni seguiranno incontri a cura dei Servizi Educativi del Museo Nazionale del Cinema e delle Prof.sse Sara Nosari e Paola Richiardi dell’Università di Torino, precedute dal saluto istituzionale dell’Assessora alle Politiche educative della Città di Torino Carlotta Salerno, e Volontarie UNICEF di Torino. La partecipazione è gratuita grazie al sostegno di Agenzia Antonelliana – Reale Mutua. Info didattica@museocinema.it

Mercoledì 20 novembre ore 17 SERMIG P.zza Borgo Dora 61: Volontari UNICEF del Comitato Provinciale di Torino illustreranno ai Genitori e ragazzi, che frequentano la struttura del SERMIG, la Convenzione dei Diritti dell’infanzia e adolescenza con il supporto di un filmato a tema;

Venerdì 22 novembre Pianezza Cinema Lumiere ore 10: gli studenti delle Scuole cittadine seguiranno la proiezione del film Iqbal. Iqbal Maruf, un bambino pakistano, viene venduto come schiavo dai genitori ad un fabbricante di tappeti. Il piccolo tenta di scappare, ma viene ripreso dalla polizia e ricondotto alla fabbrica. A seguire dibattito con i Volontari UNICEF del Comitato di Torino e rappresentanti

dell’Amministrazione Comunale;

Sabato 23 novembre ore 10,00 Biblioteca Civica Calvino: Volontari UNICEF del Comitato Provinciale di Torino illustreranno ai Genitori e bambini, che frequentano la biblioteca Italo Calvino, la Convenzione dei Diritti dell’infanzia e adolescenza dopo la visione di un filmato a tema;

Sabato 23 novembre ore 10,30 Torre Pellice: inaugurazione presso la biblioteca Carlo Levi del baby pit stop alla presenza degli Amministratori e del Presidente del Comitato Provinciale. Una postazione accogliente all’interno dell’area Primi Libri per l’allattamento e il fasciatoio per il cambio pannolini daranno la possibilità a tutte le mamme di svolgere un compito così semplice e meraviglioso in uno spazio a loro dedicato;

Sabato 23 novembre 2024, alle 15: Eugenio o Riccardo? Gioca con il tuo collezionista preferito! I Musei Reali, dal 2022 riconosciuti “Musei Amici dell’UNICEF”, presentano i kit per famiglie dedicati al secondo piano della Galleria Sabauda. Siete pronti a esplorare insieme le collezioni del Principe Eugenio di Savoia Soissons e di Riccardo Gualino? Attività gratuita, consigliata dai 6 agli 11 anni. Ingresso: intero euro 15, gratuito under 18 e per i possessori di tessere convenzionate. Informazioni e prenotazioni: mr to.edu@cultura.gov.it

Infine, nella serata del 20 novembre numerosi Comuni della Città metropolitana, per ricordare l’importanza di garantire l’attuazione dei diritti di tutti i bambini e adolescenti, hanno aderito all’iniziativa “Go Blue” illuminando un loro monumento simbolo. Fra l’altro alla suddetta iniziativa hanno aderito la Città di Torino chefarà illuminare la “Mole”, il Presidente della Giunta che farà retro illuminare la scritta del palazzo della Regione, i Vigili del Fuoco di Torino, Ambasciatori UNICEF, che illumineranno la caserma di Corso Regina Margherita e i Musei Reali con l’illuminazione della Cappella del Guarini.

Si ringrazia per la collaborazione: Musei Reali Torino, Museo Nazionale del Cinema e Agenzia Antonelliana Reale Mutua Assicurazioni, Sotto18 Film Festival & Campus, Gruppo Abele, SERMIG, Biblioteche Civiche Torino, Civica Biblioteca di Torre Pellice, Comune e Pro Loco Pianezza, il Comando Provinciale dei VV.FF. di Torino, la Città di Torino, la Regione Piemonte e tutti I Comuni della Città Metropolitana che hanno aderito all’iniziativa “Go blue”.