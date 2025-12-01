L’aria frizzante che scende dalle Alpi, le facciate sabaude illuminate a festa e quel profumo inconfondibile di cioccolato caldo e vin brulé che pervade i portici. Torino, con la sua eleganza regale e il suo animo contemporaneo, si prepara ad accogliere il 2026 con un mix di tradizione e divertimento sfrenato. Non è un caso se il capoluogo piemontese si conferma, anno dopo anno, una delle mete predilette per trascorrere la notte di San Silvestro, attirando visitatori da tutta Italia e dall’Europa.

Scegliere Torino per il passaggio al nuovo anno significa immergersi in un’atmosfera unica, dove la storia del Risorgimento incontra la modernità degli eventi più esclusivi. La città offre un ventaglio di possibilità capace di soddisfare ogni esigenza: dalle famiglie in cerca di magia e tranquillità, ai gruppi di amici che desiderano ballare fino all’alba, fino alle coppie che sognano una cena romantica in una location da favola. Tra musei aperti, piazze in fermento e castelli che aprono i loro saloni per feste indimenticabili, il capoluogo sabaudo è pronto a dare spettacolo.

Capodanno al Castello di San Giorgio (Target età: 20-35 anni)

Tra le migliori idee per festeggiare il Capodanno a Torino e provincia, il party ExtraNight al Castello di San Giorgio Canavese unisce fascino storico e formula moderna “tutto incluso”: una dimora d’epoca circondata dal verde che per l’ultima notte dell’anno si trasforma in una grande location evento con saloni affrescati, luci scenografiche e atmosfera da fiaba.

La serata prevede Gran Cenone servito al tavolo con più portate e vini illimitati, brindisi di mezzanotte con bollicine e fuochi d’artificio, a seguire discoteca con DJ set, animazione e open bar fino alle prime ore del mattino, così da vivere l’intera notte nello stesso posto senza spostamenti tra ristoranti e locali.

Sono disponibili diverse formule, dalla soluzione completa cenone + party ai pacchetti solo serata, fino alle proposte con pernottamento in hotel 4 stelle convenzionato, ideali per gruppi di amici e coppie che vogliono rientrare in tranquillità il giorno dopo.

Tutti i dettagli su prezzi, programmi e disponibilità del Capodanno al Castello di San Giorgio Canavese si trovano sulla pagina ufficiale ExtraNight, dove è possibile trovare anche il contatto WhatsApp per prenotare o richiedere preventivi di gruppo. L’evento è pensato per un pubblico giovane, con posti limitati e prevendita consigliata per assicurarsi tavolo e ingresso.

Sito web dell’organizzazione: www.extranight.it/capodanno-castello-san-giorgio

Capodanno al Castello dei Solaro (Target età: 20-35 anni)

Se il centro città pulsa di vita, è nella provincia che si nascondono le perle più esclusive per chi cerca un’esperienza davvero memorabile. Tra gli eventi di punta per salutare l’arrivo del 2026, spicca senza dubbio il Gran Galà al Castello dei Solaro. Situato a Villanova Solaro, a breve distanza da Torino, questa dimora storica del XIII secolo rappresenta l’apice dell’eleganza e del divertimento.

Immaginate di varcare la soglia di un autentico castello medievale, con saloni affrescati, imponenti scalinate e un’atmosfera che riporta ai fasti delle corti nobiliari. L’evento organizzato al Castello dei Solaro non è una semplice festa, ma un viaggio nel tempo con tutti i comfort moderni. La proposta è studiata per accontentare un pubblico eterogeneo ma esigente, che non vuole scendere a compromessi tra la qualità della ristorazione e il divertimento notturno.

La serata inizia solitamente con un Cenone di altissimo livello. Le cucine interne del castello, rinomate per la loro eccellenza, propongono menù che esaltano le materie prime del territorio piemontese, accompagnati da una selezione di vini DOC e DOCG. Non si tratta del solito catering, ma di una cena servita con cura e professionalità, capace di soddisfare i palati più raffinati.

Ma è dopo il brindisi di mezzanotte che il Castello dei Solaro rivela la sua seconda anima. I saloni si trasformano in una discoteca esclusiva. La musica spazia attraverso vari generi per far ballare tutti: dalle hit commerciali al revival, fino all’house music, con DJ set che durano fino alle prime luci dell’alba. È la soluzione ideale per chi vuole vivere il “Capodanno in Castello” senza rinunciare all’energia di un party scatenato. La location offre inoltre pacchetti che includono il pernottamento in hotel convenzionati nelle vicinanze, con servizio navetta, permettendo di festeggiare in totale sicurezza senza doversi preoccupare della guida.

Info e prezzi su: www.extranight.it/castello-dei-solaro

Torino: il Salotto d’Italia si veste a festa

Perché Torino è così amata per il Capodanno? La risposta risiede nella sua incredibile versatilità. A differenza di altre metropoli caotiche, la città della Mole mantiene un’eleganza composta anche nei momenti di massima celebrazione. Il centro storico, pedonalizzato e facilmente percorribile a piedi, diventa un palcoscenico a cielo aperto grazie alle celebri “Luci d’Artista”, installazioni luminose create da artisti di fama internazionale che trasformano vie e piazze in un museo en plein air.

Ma non è solo una questione estetica. L’offerta di intrattenimento è vastissima. Per i più giovani, la città e la sua provincia offrono una densità di club e discoteche impressionante, con guest star internazionali e format musicali che spaziano dall’elettronica al reggaeton. Per le famiglie, invece, il clima è accogliente e sicuro: gli eventi in piazza Castello o in piazza San Carlo sono gestiti con attenzione, e le numerose cioccolaterie storiche offrono rifugi dolci e caldi tra una passeggiata e l’altra.

La ricchezza gastronomica gioca un ruolo fondamentale. Il cenone di Capodanno a Torino non è un semplice pasto, ma un rito. Dai tradizionali agnolotti del plin ai bolliti misti, fino alle rivisitazioni gourmet dei grandi chef stellati, la tavola piemontese è il preludio perfetto ai festeggiamenti della mezzanotte.

Pianificare la notte perfetta per il capodanno 2026

Organizzarsi per tempo è essenziale. La città è molto richiesta e le prevendite per gli eventi migliori vanno a ruba già dai primi giorni di dicembre. Se state valutando diverse opzioni per il vostro capodanno a Torino, il consiglio è di prenotare con largo anticipo, specialmente se puntate a location esclusive come i castelli o i ristoranti del centro storico.

Oltre alle feste private, la città offre concerti in piazza che cambiano ogni anno, portando sul palco artisti della scena pop italiana. Tuttavia, per chi teme il freddo pungente delle notti invernali torinesi, la scelta di una location al chiuso, completa di cena e serata danzante (la formula “all inclusive”), rimane la strategia vincente per godersi la festa senza stress logistici.

Itinerario di 48 ore: Capodanno e Primo dell’Anno a Torino

Per vivere appieno l’esperienza torinese, non basta la sola notte di San Silvestro. Ecco un itinerario consigliato per sfruttare al meglio il 31 dicembre 2025 e il 1 gennaio 2026, combinando cultura, relax e divertimento.

31 Dicembre: L’Attesa e la Magia

Mattina: Il Salotto Barocco

Iniziate la giornata con una colazione regale in uno dei caffè storici di Piazza San Carlo, come il Caffè Torino o il San Carlo. Gustate un “bicerin” (bevanda tipica a base di caffè, cioccolato e crema di latte) per darvi la carica. Proseguite con una passeggiata sotto i portici di Via Roma fino a Piazza Castello. Qui potrete ammirare Palazzo Madama e il Palazzo Reale. Se avete tempo, una visita all’Armeria Reale è d’obbligo per immergersi nella storia dei Savoia.

Pomeriggio: Cinema e Panorami

Dirigetevi verso la Mole Antonelliana, simbolo della città e sede del Museo Nazionale del Cinema. La visita è interattiva e affascinante per adulti e bambini. Non dimenticate di prendere l’ascensore panoramico: la vista di Torino dall’alto, con le Alpi innevate a fare da cornice, è uno spettacolo che toglie il fiato, specialmente al tramonto quando la città inizia ad illuminarsi.

Sera: La Grande Festa

È il momento di prepararsi per la notte più lunga dell’anno. Se avete scelto il Castello dei Solaro, le navette o l’auto vi porteranno verso la vostra serata di gala. Se restate in centro, godetevi l’aperitivo nei locali del Quadrilatero Romano prima del cenone. Allo scoccare della mezzanotte, il cielo si illuminerà a giorno, e ovunque voi siate, l’energia collettiva del brindisi vi travolgerà.

1 Gennaio 2026: Relax e Cultura

Mattina: Risveglio Lento

Il primo giorno dell’anno a Torino ha un ritmo diverso, più lento e silenzioso. Dopo i bagordi della notte, concedetevi un brunch rilassato. Molti locali in zona Vanchiglia o San Salvario offrono menù dedicati al “hangover” del primo dell’anno, con uova, pancake e caffè americano.

Pomeriggio: Una boccata d’aria fresca

Per smaltire il cenone, niente è meglio di una passeggiata al Parco del Valentino. Costeggiate il fiume Po, ammirate il Borgo Medievale (una fedele ricostruzione di fine Ottocento) e lasciatevi incantare dagli scoiattoli che popolano il parco. Se il cielo è limpido, un’alternativa suggestiva è salire alla Basilica di Superga con la storica dentiera (tramvia a cremagliera). Da lassù, la vista sulla città è impareggiabile e la maestosità della Basilica juvarriana è il modo migliore per iniziare l’anno con bellezza e spiritualità.

Sera: L’ultimo tocco di mistero

Torino è nota anche come città magica. Per concludere il vostro soggiorno, potreste optare per un tour della “Torino Magica” o “Torino Sotterranea”. Scoprirete leggende, misteri e curiosità che avvolgono la città, vedendo il capoluogo piemontese sotto una luce completamente diversa prima di ripartire verso casa.

Trascorrere il Capodanno a Torino non è semplicemente partecipare a una festa, ma vivere un’esperienza a tutto tondo. La capacità della città di fondere l’austera bellezza sabauda con il calore dell’accoglienza e la vivacità della vita notturna la rende una destinazione senza rivali. Che siate tra le mura antiche di un castello come quello dei Solaro o a brindare sotto la Mole, l’inizio del 2026 in questa città vi lascerà ricordi indelebili, fatti di luci, sapori e tanta bellezza.