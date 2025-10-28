Torino, 28 ottobre 2025 – ​ Il Museo del Risparmio presenta “Risparmia per un sogno”, un ciclo di quattro incontri dal vivo pensati per dimostrare come una gestione consapevole del denaro possa trasformarsi da semplice rinuncia a straordinaria opportunità, a partire dalle storie di quattro protagonisti del mondo dello spettacolo, della musica, del lifestyle e dello sport: il cantautore Giovanni Caccamo, la stylist e content creator Giada Zappa (Jadezzzzz) e la commentatrice sportiva e creator digital Lisa Offside e l’agente immobiliare e conduttore tv Gianluca Torre.

In dialogo con la Direttrice del Museo Giovanna Paladino, attraverso le loro testimonianze racconteranno al pubblico come i loro sogni abbiano preso forma grazie a scelte consapevoli e determinazione e come trovare il giusto equilibrio nella gestione delle proprie risorse. «Se tutti avessimo imparato a gestire meglio i nostri soldi da piccoli – afferma Giovanna Paladino, Direttrice del Museo del Risparmio – oggi saremmo più felici. L’educazione finanziaria non rende ricchi, ma permette di vivere più sereni, insegnando a gestire il denaro, tanto o poco che sia, senza stress e in modo consapevole».

È questa l’ispirazione della rassegna “Risparmia per un sogno”, che in quattro appuntamenti – il primo mercoledì 29 ottobre e a seguire il 25 novembre, 12 dicembre e 20 gennaio sempre alle ore 18.00 presso la sede del museo in via S. Francesco d’Assisi 8/A a Torino – mira ad offrire al pubblico spunti e suggestioni per trasformare il risparmio in uno strumento di realizzazione personale, e non in una limitazione, a partire da temi semplici e affini ad un largo pubblico: il desiderio di avere una casa tutta propria, al sogno di rendere la musica o l’ambito sportivo sfere professionali sostenibili, fino al modo in cui anche la moda, intesa come espressione di sé, può essere vissuta in modo più consapevole e sostenibile.

Ogni incontro sarà arricchito da pillole di economia curate dalla Direttrice Paladino, con l’obiettivo di mostrare come anche le scelte quotidiane possano contribuire alla costruzione di un futuro più sereno e soddisfacente. L’ingresso agli incontri è gratuito fino ad esaurimento posti, per partecipare è necessario iscriversi tramite il link sul sito del Museo del Risparmio.

Risparmia per un sogno: il programma

Il valore delle parole in musica con Giovanni Caccamo – mercoledì 29 ottobre, ore 18

Insieme al cantautore e artista Giovanni Caccamo, un viaggio nel sogno della musica: come trasformare una passione in un percorso sostenibile e consapevole, grazie a creatività, determinazione e cura delle proprie risorse.

La moda come sogno, identità ed espressione personale: con la creator Giada Zappa, in arte Jadezzzzz, una riflessione su come distinguere desiderio e consumo, stile e spreco, intrecciando etica, estetica e linguaggio social.

Con la creator e volto di Sky Sport Lisa Offside, lo sport diventa sogno, sacrificio e scuola di vita: un dialogo su far diventare una passione un mestiere, in modo consapevole, gestendo al meglio energie e risorse.

Il tema della casa, sogno per eccellenza degli italiani, raccontato con l’agente immobiliare e volto televisivo Gianluca Torre: consigli concreti e riflessioni per acquistare o affittare in modo sostenibile, senza rinunciare alle proprie aspirazioni.

Risparmia per un sogno: i protagonisti