Domenica 19 ottobre 2025 L’Unpli Piemonte celebra i suoi 40 anni di attività (1985–2025) con una giornata di festa, cultura e riconoscenza ospitata nella bellissima cornice della Reggia di Venaria Reale.

Un anniversario importante per il Comitato regionale piemontese dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, nato nel 1985 a Cavour (To) per coordinare e sostenere le Pro Loco del territorio.

Da allora, l’Unpli Piemonte ha accompagnato centinaia di associazioni nella valorizzazione della cultura, delle tradizioni e del patrimonio immateriale della regione, divenendo un punto di riferimento per il volontariato locale.

L’evento, organizzato con la collaborazione della Pro Loco Altessano – Venaria Reale guidata da Claudio Macario, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, delle Pro Loco piemontesi e dei Comitati provinciali. In particolare saranno presenti il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, Matteo Marnati assessore all’ambiente e il sottosegretario Alberto Preioni.

Programma della giornata

08:00 – 09:30 Accoglienza dei partecipanti in Piazza della Repubblica.

09:30 – 10:30 Cortile d’Onore (evento aperto al pubblico). Avvio dei festeggiamenti con interventi istituzionali. Esibizioni della Banda Regionale AMBIMA Piemonte, de Il Lucio dla Venaria e la Castellana, del Gruppo Storico Conti di Cremieu, del Gruppo Storico I Nobili del 700 Della Venaria Reale, degli Sbandieratori e Figuranti del Palio di Fossano e della Fanfara dei Bersaglieri di Valdossola.

10:30 – 11:00 Corteo delle Pro Loco – dal Cortile d’Onore alla Citroniera.

11:00 – 13:00 Citroniera. Apertura lavori della mattina: “Celebrazione dei 40 anni di Unpli Piemonte. Unpli Piemonte e le sue Pro Loco – Storia e Valori al servizio del territorio”.

14:30 – 17:00 Citroniera. Ripresa dei lavori del pomeriggio, esibizioni e Cerimonia di consegna del Premio Nanni Vignolo – Locomotiva 2025. Chiusura dei lavori.

Interventi istituzionali e dichiarazioni

Fabrizio Ricciardi, presidente Unpli Piemonte



“Ci siamo! Domenica 19 ottobre 2025, alla Reggia di Venaria Reale, va in scena il quarantennale di fondazione dell’Unpli Piemonte 1985-2025. Un viaggio che ripercorre la storia di questo Comitato, il più numeroso d’Italia: siamo più di mille Pro Loco. Ci saranno tutti: dai Padri fondatori ai diversi presidenti regionali Unpli, dalle Pro Loco piemontesi ai consiglieri delle otto province, fino al presidente nazionale Unpli Nino La Spina. Ad accompagnarci le Bande, il Gruppo Folcloristico di Fossano e il nostro partner ufficiale: la Regione Piemonte, con il suo presidente Alberto Cirio. Non mancate: vi aspettiamo tutti, e come sempre… W le Pro Loco!”.

Alberto Cirio presidente Regione Piemonte, e Paolo Bongioanni assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e post-olimpico, Caccia e pesca, Parchi della Regione Piemonte



“Le Pro Loco sono un patrimonio prezioso, custodiscono la nostra identità e la rinnovano. La Regione ha scelto di investire convintamente su questi presidi perché creano valore sociale e culturale. Sono il collante che unisce i paesi, l’amalgama che tiene insieme famiglie, tradizioni e generazioni.

Mantengono vive le radici e le trasmettono ai giovani, che nelle Pro Loco trovano un modo per sentirsi parte della comunità. I quarant’anni dell’Unpli raccontano passione e appartenenza. Un percorso che ha dato voce a migliaia di volontari, trasformando l’impegno di ciascuno in una rete capace di valorizzare ogni angolo del Piemonte. Dietro ogni festa ci sono persone che donano il proprio tempo, che è una delle cose più preziose che abbiamo.

Ci sono volontari che diventano ambasciatori del loro territorio e che, con il loro impegno, tengono accese le luci dei borghi e delle piazze. Le Pro Loco sono il primo volto del Piemonte, il biglietto da visita più autentico. Chi arriva da fuori trova qui ciò che cerca: sapori, parole, gesti che raccontano chi siamo. Le Pro Loco sono una forza silenziosa, uno dei tasselli più veri del nostro Piemonte”.

Francesco Romeo, vicepresidente Unpli Piemonte



“In occasione del 40° anniversario di fondazione del Comitato Regionale Unpli Piemonte, desidero esprimere il più sentito ringraziamento alle Pro Loco piemontesi e ai loro volontari che, con dedizione e passione, rappresentano da sempre una presenza insostituibile nel tessuto sociale delle nostre comunità.

Quarant’anni di attività sono un traguardo importante, che testimonia la solidità di un’organizzazione capace di coniugare tradizione, innovazione e valorizzazione delle identità locali. La giornata di domenica 19 ottobre 2025 alla Reggia di Venaria Reale rappresenta non solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione per rinnovare l’impegno verso il futuro, investendo sulla formazione, sulla collaborazione tra territori e sul coinvolgimento delle nuove generazioni.

Un ringraziamento sincero va a tutti i dirigenti che, in questi quarant’anni, hanno contribuito a far crescere l’Unpli Piemonte con il loro lavoro e la loro passione, permettendoci di festeggiare oggi questo risultato straordinario”.

Stefano Raso, vicepresidente Unpli Piemonte



“La storia e i valori di Unpli Piemonte e delle sue Pro Loco rappresentano un patrimonio unico di passione e impegno per il territorio. Sono emozioni autentiche, figlie del tempo donato con generosità a una grande regione ricca di tradizioni, cultura, paesaggi ed eccellenze enogastronomiche.

È un onore far parte della grande Famiglia Unpli e un orgoglio partecipare attivamente, ogni giorno, al fianco delle nostre Pro Loco, alla costruzione di un forte impatto sociale, culturale ed economico per le nostre comunità. Un impegno che nasce dal cuore del volontariato e che continua a crescere grazie al lavoro di squadra, alla visione condivisa e all’amore per il nostro Piemonte”.

Marina Vittone, presidente Unpli Torino



“Sono profondamente felice che i festeggiamenti per i 40 anni dell’Unpli Piemonte si svolgano proprio in provincia di Torino, dove il nostro Comitato regionale è nato , a Cavour, e ha mosso i suoi primi passi.

È un ritorno alle origini che dà ancora più valore a questa ricorrenza, ricordandoci quanta strada sia stata fatta grazie al lavoro, alla passione e alla determinazione di tanti volontari. Come presidente dell’Unpli Torino, mi sento onorata di rappresentare le Pro Loco del Torinese, che accolgono delegati e ospiti da tutto il Piemonte e dall’Italia con il consueto spirito fraterno che contraddistingue la nostra grande famiglia.

Questa giornata non è solo una celebrazione del passato, ma un abbraccio collettivo che unisce generazioni, territori e comunità sotto i valori condivisi di solidarietà, accoglienza e amore per la nostra terra”.

Fabio Giulivi, sindaco di Venaria Reale



“Le Pro Loco sono uno dei tesori più preziosi che possa esserci in una comunità. Sono realtà composte da donne, uomini e giovani che, ogni giorno, donano parte del proprio tempo per migliorare il Comune in cui vivono, attraverso iniziative culturali, sociali e anche gastronomiche.

La nostra Pro Loco ne è un esempio straordinario: non c’è fine settimana senza un appuntamento organizzato con passione e dedizione dai volontari guidati dal presidente Claudio Macario. Oltre alle proprie attività, la Pro Loco offre un supporto fondamentale anche alle altre associazioni del territorio, garantendo collaborazione e sostegno logistico in ogni iniziativa.

È grazie a questo spirito di squadra che la nostra comunità riesce a essere viva, accogliente e coesa. I 40 anni di Unpli Piemonte rappresentano un traguardo importante, ma anche un punto di partenza. Un orgoglio ospitarlo nella nostra città. Lo sguardo deve essere rivolto al futuro, perché senza le Pro Loco non possono esistere cultura, coesione sociale, identità locale e turismo”.

Claudio Macario, presidente Pro Loco Altessano – Venaria Reale



“Le Pro Loco, con i propri volontari, rappresentano un atto d’amore verso il proprio territorio e il proprio patrimonio immateriale locale, oltre che una passione che li porta spesso a sacrificare molto.

La celebrazione per i 40 anni dell’Unpli è una tappa importantissima e rappresenta per le Pro Loco piemontesi un motivo di orgoglio e di vanto, oltre che un esempio di unità e collaborazione. Un grande ringraziamento va all’Unpli regionale e provinciale per aver scelto la nostra città per un appuntamento così importante e unico.

È con immensa gioia che ci apprestiamo a dare il benvenuto a tante Pro Loco del Piemonte e del resto d’Italia, accomunate dallo stesso spirito di servizio e accoglienza, in una location così storica e rappresentativa come la Reggia di Venaria Reale. Sarà una ricorrenza che rafforzerà i sentimenti di appartenenza, consapevolezza, speranza e desiderio di esserci: sempre. Suma sì per lòn!”.

Un traguardo che guarda avanti

Il 40° anniversario rappresenta per Unpli Piemonte non solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione di rilancio. Negli ultimi anni il Comitato ha rafforzato il proprio impegno per la formazione dei volontari, la promozione del patrimonio culturale e l’adesione ai progetti nazionali come il Censimento del Patrimonio Immateriale.

Il presidente Fabrizio Ricciardi, in carica dal 2020, guida oggi una rete composta da migliaia di volontari e centinaia di Pro Loco, esempio concreto di cittadinanza attiva e di amore per il territorio.