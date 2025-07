“Fabbri nell’anima”: estemporanea di forgiatura

La Pro loco di Rivarolo Canavese APS, con il patrocinio e il contributo di Città di Rivarolo Canavese, in collaborazione con il gruppo di artisti “Fabbri nell’anima”, organizza in occasione dei 40 anni della Pro Loco di Rivarolo Canavese APS, nei giorni 26-27 Luglio 2025, un evento dal vivo ed aperto al pubblico dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30, presso il cortile interno del Castello Malgrà.

I “Fabbri nell’anima”

Sono un gruppo di artigiani che realizzano opere in ferro battuto di diverse tipologie e dimensioni a dimostrazione del lavoro tradizionale artigiano e che da anni partecipano ad eventi a livello nazionale e internazionale. Le installazioni realizzate nei vari appuntamenti vengono poi donate alle città ospitanti divenendo parte del patrimonio artistico delle città medesime.

Dopo il grande successo delle tre installazioni, la prima realizzata nel 2022, in occasione del Giro d’Italia per la tappa Rivarolo-Cogne, la seconda del 2023, in ricordo dei ragazzi dell’oratorio di San Michele coinvolti in un incidente del 2002 e la terza realizzata nel settembre del 2024 in occasione del Centenario del Gruppo Alpini di Rivarolo Canavese, i fabbri torneranno ad esibirsi al Castello Malgrà.

Gli artisti internazionali e nazionali, provenienti da diverse regioni italiane, lavoreranno a una scultura per celebrare i 40 anni della Pro Loco di Rivarolo Canavese APS (1985-2025).

L’opera verrà inaugurata al termine della forgiatura domenica pomeriggio e consegnata alla Città di Rivarolo Canavese. Successivamente, in autunno, verrà installata durante i festeggiamenti ufficiali dei 40 anni di fondazione della Pro loco di Rivarolo Canavese.

Quest’ultima installazione, insieme alle opere precedenti, contribuisce ad accrescere il patrimonio artistico e culturale della Città.

Rivarolo Summer Festival

Domenica 27 luglio, nell’ambito del Rivarolo Summer Festival e dei festeggiamenti per la Patronale di San Giacomo Città di Rivarolo Canavese, all’interno del Parco Dante Meaglia (Castello Malgrà) si svolgerà Canava Music Fest 2025;

dalle ore 20.30 si esibiranno i Recapito 78 con street dance e danza contemporanea e a seguire il concerto dei Persiana Jones, band canavesana formatasi nel 1988 con all’attivo più di 1200 concerti live in Italia e in Europa che tornato ad esibirsi a Rivarolo Canavese dopo tanti anni.

Le esibizioni degli artisti così come l’ingresso saranno a carattere gratuito ma finalizzate alla raccolta fondi durante la serata a favore dell’Associazione LA TAZZA BLU, associazione di supporto psicologico rivolta principalmente agli adolescenti e alle famiglie per la prevenzione dei comportamenti suicidari e a favore dell’Istituto di Candiolo IRCCS, centro di eccellenza piemontese per la ricerca e cura del cancro.

Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito.