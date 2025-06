“Notte di suoni e sapori…e notte dei saldi” sabato 5 luglio 2025 Rivarolo Canavese

La Pro loco di Rivarolo Canavese che quest’anno festeggia i 40 anni dalla sua fondazione, ti invita a partecipare ad un’altra serata di festa, con il grande evento estivo “Notte di suoni e sapori…e notte dei saldi”, per scoprire una città accogliente e vivace; potrai assaporare i piatti della tradizione piemontese, sapientemente preparate dalle Pro loco del territorio, passeggiando per le vie del centro animate da musica, intrattenimenti per adulti e bambini e negozi aperti in occasione dei saldi estivi.

La serata è patrocinata da Città di Rivarolo Canavese, Regione Piemonte, U.n.p.l.i. (Unione Nazionale Pro loco d’Italia), DUC Vivi Rivarolo, in collaborazione con Ascom e con i commercianti e le aziende della Città.

L’intera manifestazione interesserà le vie e le piazze del centro, secondo la formula che ne ha determinato il successo delle passate edizioni e che propone una serata di sapori, musica, shopping e divertimento.

Ci sarà la chiusura al traffico, con relativa pedonalizzazione, di Corso Torino a partire dalla stazione, Corso Indipendenza e Viale Berone: in questo modo si darà continuità al quadrilatero del Centro Storico (Via Ivrea, Via Trieste e Via Farina), sino al Centro Commerciale San Francesco.

Rivarolo da gustare

I visitatori saranno invitati a seguire il “Percorso del Gusto”, all’interno degli storici cortili della Città, dove le Pro loco del territorio prepareranno alcuni piatti tipici della tradizione Piemontese.

I “Cortili in…”, presso cui si potranno gustare queste prelibatezze, sono dislocati in Corso Torino e nel suo Controviale, Corso Indipendenza, Via Ivrea e Centro Commerciale San Francesco

Pro Loco Rivarolo Canavese

Gran misto di antipasti della tradizione (lingua in salsa, insalata russa, vitello tonnato, tomini con salsa rosa verde e rossa, paglierina). Pesche con Erbaluce

Pro Loco Brandizzo

Fritto misto alla Piemontese. Pesche ripiene

Pro Loco Strambino

Agnolotti al ragù e burro e salvia

Pro Loco Vestignè

Costine alla griglia, salamelle alla griglia e patatine fritte

Pro Loco Feletto

Rane fritte, Fritture di pesce e patatine fritte

Rivarolo in musica

Lungo tutto il centro si esibiranno dal vivo diversi gruppi con vari generi musicali, si spazierà dal latino-americano, al rock, pop, jazz, blues e musiche nazionali e internazionali dagli anni Sessanta ai giorni nostri.

Si esibiranno durante la serata:

Dj Set Traum from Dischi Volanti & Raton from Vinileria Via Farina

Radio Gran Paradiso serata Latino Revival

Piazza Litisetto

Venavil 2 Alternative rock cover anni ‘70/’80 fino ai giorni nostri Via Trieste

Dodo & Charlie Country, Blues, rock ‘n’ roll

Piazza Garibaldi

Treels Musica tradizionale irlandese

Via Ivrea

TheOldRoses Rock and Blues anni ‘60/’70/’80

Via Ivrea

Revok Band Cover pop rock

Allea di Corso Torino

Qjmep Acoustic duo brani internazionali e italiani in chiave blues, soul Piazza Chioratti/Corso Indipendenza

Russmeyer Pop rock party band

Viale Berone

I Gentinella cantautori italiani, pop, rock Piazza Chioratti/Corso Torino

Divergent musica a 360°

Galleria Centro San Francesco

BandAllegra Pop, Folk

Corso Torino (band itinerante)

Worker’s Jazz Union Jazz

Corso Torino

Los Angeles May ’92 Rock

Allea Cav. Ponchia

Recapito 78 Blues and rhythm and blues Centro San Francesco

Rivarolo di divertimento

La Pro loco di Rivarolo ha pensato anche ad occasioni di intrattenimento per bambini, ragazzi e famiglie, proponendo intrattenimenti per bambini in Piazza Chioratti, con più di 50 giochi ecologici in legno per riscoprire il piacere del gioco e dello spirito di aggregazione in Corso Indipendenza/Corso Torino.

Un bel giro sul pony con cavalli e giochi per bambini in Viale Berone; l’esposizione di trattori d’epoca, l’esposizione di moto da fuoristrada vintage, un’esposizione di motociclette d’epoca, collezioni private in Corso Torino, l’esposizione “Vespe”. Ingresso gratuito il museo “Casa della Vespa”. Artisti di strada, giocolieri ed equilibristi. Flash mob di danza itinerante, creazioni artistiche e personali.

“Una notte in biblioteca” apertura straordinaria dalle 20 alle 23 della Biblioteca Comunale “Domenico Besso Marcheis” con giochi da tavolo – serata ludica a cura dell’Associazione Doppio Uno e letture animate consigliate per bambini dai 5 anni organizzata da Città di Rivarolo Canavese Assessorato all’Istruzione e alla Cultura.

Rivarolo di shopping

La serata sarà anche l’occasione per i turisti di fare acquisti in occasione della Notte Dei Saldi Estivi, in collaborazione con i commercianti della Città che osserveranno l’apertura serale fino alle ore 00.30.

Per l’occasione il centro di Rivarolo osserverà la chiusura al traffico a partire dalle ore 18.00 di sabato 5 luglio 2025, con ampia possibilità di parcheggio negli immediati dintorni dell’evento.

Per informazioni contattare la Pro loco di Rivarolo Canavese APS Ufficio Turistico in Piazza Litisetto Tel/Fax 0124424260 mail: prolocorivarolo@yahoo.it

Il giorno dell’evento verrà allestito un punto informativo in Piazza Chioratti