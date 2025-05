Torino, 29 maggio 2025 – Sold-out per i biglietti, ma anche sold-out sfiorato per gli alberghi: i due concerti di Vasco Rossi riempiono le stanze fino al 90%. Quello del 2 giugno si sta rivelando come uno dei week end migliori di questa prima parte 2025 per le strutture cittadine.

“Le nostre ultime rilevazioni presso gli alberghi – dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti – confermano le impressioni dei giorni scorsi. Vasco Rossi e il consolidarsi del bel tempo sono i due elementi che trainano un nuovo pienone a Torino.

Questo non potrà che avere ricadute positive anche su bar, ristoranti e negozi cittadini. Sicuramente le serate di sabato e domenica all’Olimpico stanno facendo la differenza, ma Torino ha ormai una capacità di attrazione che va la di là dei singoli eventi, ovviamente utili e da incrementare. Da punto di vista turistico il bilancio di questi primi mesi del 2025 è soddisfacente: per fortuna, almeno le attività dell’accoglienza continuano a riservarci numeri positivi, in una situazione di consumi che rimangono stagnanti”.