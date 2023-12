Reale Mutua Torino - Moncada Energy Agrigento 88-77

Reale Mutua Torino sempre più imbattuta tra le mura amiche del Pala Gianni Asti. La squadra gialloblù batte la Moncada Energy Agrigento e trova quindi la sua settima vittoria in altrettante partite sul proprio campo. Il bilancio generale vede la formazione torinese sempre al terzo posto nel Girone Verde di Serie A2 Old Wild West a quota 20 punti, frutto di 10 vittorie e 4 sconfitte.

Coach Franco Ciani decide di partire con il solito quintetto formato da Vencato, Kennedy, De Vico, Thomas e Poser. Coach Damiano Pilot risponde con Cohill, Ambrosin, Morici, Peterson e Polakovich.

Apre le danze la Moncada Energy con mini-parziale di 5-0 firmato da Cohill e Ambrosin. La Reale Mutua ha bisogno di un paio di minuti per sbloccarsi con un gioco da tre punti di Vencato. Inizia bene Donte Thomas: i compagni lo cercano e l’ala americana concretizza per il primo vantaggio gialloblù sul 9-8 dopo 4′. Poser stoppa un tentativo di Ambrosin e dall’altra parte firma un canestro con libero supplementare. Il lungo torinese trova altri due punti in schiacciata ma dall’altra parte risponde Meluzzi dalla lunga distanza (16-14 dopo 7′). Pepe trova De Vico per un layup vincente, Agrigento risponde per rimettere il muso avanti ma Ghirlanda è bravo a guadagnare un viaggio in lunetta in chiusura del primo quarto per riportare Torino avanti sul 20-19.

In apertura di secondo quarto la Reale Mutua prova ad allungare ma la Moncada rimane in scia: a un primo parziale di 7-2 gialloblù rispondono i siciliani con un break di 8-2 per riportare il punteggio in parità sul 29-29 a quattro minuti dall’intervallo lungo. Nei minuti finali del quarto Torino trova punti da Poser e conquista un paio di stop difensivi necessari per chiudere la prima metà di gara sul +4: 36-32.

I giochi riprendono sullo stesso binario della prima metà di gara, con un alto livello di intensità e le due squadre sempre a distanza ravvicinata l’una dall’altra. Meluzzi trova una tripla per riportare gli ospiti in vantaggio sul 42-44 dopo 5 minuti nel terzo quarto. L’inerzia della gara si è spostata a favore della formazione siciliana, che conduce per gran parte del terzo quarto. Ci pensa Simone Pepe a dare una scossa a Torino con due triple di fila per il nuovo vantaggio sul 56-55. Kennedy trova due punti in penetrazione, Cohill guadagna un viaggio in lunetta e fa 2/2 per chiudere il terzo periodo sul 58-57.

Kennedy apre l’ultimo quarto con una tripla per il +4 a cui risponde subito Agrigento, che puntualmente riporta il punteggio in parità sul 61-61. Poser è in serata di grazia e trova altri due punti sotto canestro, con Agrigento che fa fatica a contenere il lungo gialloblù anche a causa dello stop per infortunio di Polakovich. Kennedy colpisce ancora dall’arco: altre due triple di fila dell’americano valgono il +8 gialloblù (71-63 a 5′ dalla fine). Meluzzi va a segno dalla lunga distanza ma dall’altra parte Torino ha preso il ritmo dall’arco: questa volta ci pensano Schina e Ghirlanda per allungare sul +13 (81-68 a 3′ dalla fine). Negli ultimi minuti Torino gestisce il vantaggio: il risultato finale è 88-77 per i gialloblù.

Coach Ciani in sala stampa dopo la vittoria: “Partita strana per andamento e per un aspetto puramente tattico. L’infortunio di Polakovich ci ha dato innegabilmente un vantaggio importante, essendo un giocatore di grande spessore per Agrigento. Non è stato facile per noi, inizialmente, adattarci ai loro quintetti piccoli, poi siamo riusciti a prendere le misure e la nostra maggiore fisicità ha avuto un peso importante. Sapevamo che Agrigento è una squadra combattiva, sapevamo che non sarebbe stata una partita facile ma siamo riusciti a portare a casa questo risultato importante per il prosieguo del nostro cammino.”

Reale Mutua Torino – Moncada Energy Agrigento 88-77 (20-19, 16-13, 22-25, 30-20)

Torino: Kennedy 18, Thomas 10, Vencato 3, Ghirlanda 11, Schina 3, Poser 23, Osatwna 1, Marrale, Jahier, De Vico 8, Pepe 11. Allenatore: Ciani. Assistenti: Iacozza, Siragusa. 2P. 24/40 (60%). 3P: 9/24 (38%). TL: 13/25 (52%). Rimbalzi: 40 (Thomas 10). Assist: 25 (Schina 9).

Agrigento: Ambrosin 15, Traore, Meluzzi 17, Cohill 17, Ronca ne, Caiazza 7, Chiarastella ne, Morici 16, Sperduto 3, Peterson 2, Polakovich 2. Allenatore: Pilot. Assistente: Morganti. 2P: 17/40 (43%). 10/27 (37%). TL: 13/17 (76%). Rimbalzi: 35 (Morici 9). Assist: 13 (Morici 4).

Ufficio Stampa Basket Torino