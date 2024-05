La Tecnoengineering a Vicenza per Gara 3: 40 minuti per la salvezza

Domani sera la Tecnoengineering Moncalieri scende in campo alle 20:30 al Palazzetto dello Sport di Vicenza per Gara 3 dei Playout di Serie A2 contro la Velcofin Interlocks. Una sfida che sa a tutti gli effetti di spareggio e che si preannuncia come una battaglia senza esclusione di colpi.

Lunette e vicentine, infatti, si giocano quasi una stagione intera in quaranta minuti: la vincente resterà in A2, mentre la perdente dovrà affrontare una seconda e ultima chance contro la perdente di Rovigo Carugate (impegnate anch’esse alle 20:30 nella loro Gara 3). Entrambe le squadre sanno che la difesa sarà fondamentale per conquistare vittoria e salvezza. Moncalieri dovrà in particolare evitare palle perse banali per non concedere facili contropiedi, mentre Vicenza dovrà prestare più attenzione rispetto alle prime due gare a rimbalzo (91-72 il dato a favore delle gialloblù finora).

Al momento Moncalieri sta concedendo 57 punti a partita, mentre Vicenza ha subito 50 punti in Gara 1 e 70 in Gara 2. Due prestazioni dunque ben diverse per l’attacco gialloblù che ha dimostrato di poter realizzare ben 44 punti soltanto nei primi due quarti di Gara 2.

Tecnoengineering Moncalieri

Le Lunette si presentano al completo (eccezion fatta per Ramò) all’ultimo atto della serie dopo il bel pareggio casalingo di Gara 2, ottenuto soprattutto grazie al break iniziale di 21-7. Protagonista assoluta del parziale Giordano, autrice di 9 punti di media finora nella serie e decisiva in quella frazione con 12 punti in appena cinque minuti. Fari puntati anche su Mitreva (unica Lunetta a segno da tre punti in entrambe le gare, con 12,5 punti di media), Cordola (9 punti e tanta presenza in entrambe le metà campo) e Cicic, autrice di 15 punti in Gara 2 (la sua media stagionale) e pronta a ripetersi domani. Fondamentale come al solito anche l’apporto di Salvini e Jakpa sotto le plance, tanto quanto quello di Pasero in penetrazione e delle più giovani in uscita dalla panchina.

Velcofin Vicenza

Vicenza, dal canto suo, non vorrà certamente mollare la presa davanti al suo pubblico e punterà sul fattore campo e sull’esperienza delle sue giocatrici chiave per difendere la propria A2. Attenzione quindi massima sullo starting five delle venete, ma anche al duo Pellegrini-Sturma che in uscita dalla panchina sta producendo in coppia 25 punti di media in queste due partite (Pellegrini 14, Sturma 11).

Coach Terzolo carica le sue: «Abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari con Vicenza. Ora dobbiamo fare tesoro degli errori commessi nelle prime due gare e tenere alto il livello di concentrazione per tutti i 40 minuti. Sarà una partita dura: anche il pubblico sarà caldo, ma ci faremo trovare sul pezzo. Dobbiamo giocare con grinta e determinazione».

Palla a due tra Velcofin Interlocks Vicenza vs Tecnoengineering Moncalieri domani sera alle 20:30 al Palazzetto dello Sport di Vicenza di via Goldoni n° 32.

Arbitrano: Castellano, Mariotti