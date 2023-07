Sabato 22 e domenica 23 luglio il Campionato Mondiale di trial approda a Sestriere

Sestriere si prepara ad ospitare i campioni del trial sabato 22 e domenica 23 luglio, quando al “Colle” tornerà dopo vent’anni una prova del Campionato del Mondo, organizzata dall’A.M.C Gentlemen’s Pinerolo, con il patrocinio della Città metropolitana di Torino.

La tappa nelle montagne olimpiche ha già fatto segnare il record di iscritti, con 96 piloti al via nelle varie categorie. Gli spettatori potranno ammirare i funamboli delle due ruote cimentarsi in 12 zone, su di un impegnativo percorso che tocca Borgata Sestriere e risale verso il rio Vallonas e oltre. Saranno in gara i migliori al mondo, a cominciare dallo spagnolo Toni Bou su Montesa. Con lui anche i connazionali Jaime Busto (Gas Gas) e Gabriel Marcelli (Montesa), rispettivamente 2° e 3° nella classifica del mondiale.

Due gli italiani in gara: Matteo Grattarola (Beta) e Luca Petrella (Gas Gas). L’inglese Billy Green (Scorpa) è al comando della classifica nella categoria Trial 2, in cui sarà in gara anche il pinerolese Carlo Alberto Rabino del Team Sport Rabino Beta Racing, 16° in classifica.

Nella categoria Trail 3, la cui classifica è guidata dal britannico George Hemingway (Beta) gareggia il bargese Alessandro Amé (Trrs), attualmente al 10° posto. Nella categoria femminile Trial Gp Women la sfida al vertice vede protagoniste la pluricampionessa Emma Bristow (Sherco) e la spagnola Berta Abellan (Scorpa).

C’è attesa per la prestazione della pinerolese Andrea Sofia Rabino del Team Sport Rabino Beta Racing, terza nella graduatoria generale e in grado di insidiare le due avversarie. La francese Alycia Soyer (Trrs) guida la classifica della categoria Trial 2 Women, con l’italiana Alessia Bacchetta (Gas Gas) al terzo posto.

I dettagli della manifestazione sono consultabili sul sito Internet dell’A.M.C Gentlemen’s Pinerolo.

CS: Città metropolitana di Torino