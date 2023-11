Il Salone dell’Auto fa il suo trionfale ritorno a Torino con l’edizione del 2024, portando con sé un’atmosfera di eccitazione e anticipazione. Questa manifestazione, che ha atteso pazientemente per cinque anni, trasforma il cuore della città piemontese in un salone culturale a cielo aperto, dove il fascino del passato automobilistico si fonde armoniosamente con le promettenti innovazioni del futuro.

Salone Auto Torino: nuova edizione dal 13 al 15 settembre 2024

Le strade e le piazze del centro diventano il palcoscenico di un’incredibile esposizione di vetture, dalla magnificenza delle auto storiche all’avanguardia dei modelli sostenibili e innovativi. L’evento, aperto a tutti gratuitamente, regala ai visitatori un’opportunità unica di esplorare la storia e l’evoluzione della tecnologia automobilistica in un ambiente affascinante e stimolante.

Il percorso inizia da Piazza Carlo Felice, attraversa Piazza Castello e approda a Piazzetta Reale, offrendo ai partecipanti un’esperienza indimenticabile. Durante la passeggiata, i visitatori hanno la possibilità di testare le ultime auto elettriche e ibride su percorsi dedicati, sperimentando in prima persona le nuove frontiere della mobilità sostenibile.

Il Free Pass Salone, un biglietto elettronico gratuito, si rivela come il compagno ideale per i visitatori, garantendo l’accesso a iniziative esclusive come i test drive e offrendo vantaggi speciali, come sconti nei musei e ristoranti convenzionati. Questa iniziativa è possibile grazie alla collaborazione tra la Regione Piemonte, la Città di Torino e altri enti locali che si uniscono per rendere l’evento accessibile a tutti.

Gli Autolook Awards, realizzati in collaborazione con Autolook, aggiungono un tocco di competizione al Salone, premiando i migliori team nel mondo del motorsport. Questi riconoscimenti contribuiscono a sottolineare l’importanza della comunicazione in un settore in continua evoluzione.

Il presidente del Salone Auto Torino, Andrea Levy, esprime il suo orgoglio per questo ritorno, sottolineando la significativa opportunità offerta al pubblico di interagire direttamente con le innovazioni del settore. Il Salone si presenta completamente rinnovato, offrendo una passeggiata all’aperto gratuita che guiderà il pubblico attraverso la storia affascinante dell’industria automobilistica, dall’eleganza del passato alla sostenibilità del futuro, il tutto esposto tra le vie e le piazze del suggestivo centro di Torino.