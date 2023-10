La scelta di spostare la pista da bob per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 all’estero rappresenta una svolta sorprendente che esclude definitivamente Cesana dall’evento. Si è deciso di far svolgere le competizioni di bob al di fuori dei propri confini, poiché la costruzione di una nuova pista in tempo per i Giochi si è rivelata impossibile.

Questo segna un precedente significativo nella storia delle Olimpiadi invernali, poiché sarà la prima volta che un evento olimpico sarà ospitato al di fuori del paese organizzatore. Milano-Cortina 2026 ha dovuto fare i conti con il fatto che le gare di bob, skeleton e slittino non potranno avere luogo sul suolo italiano.

Questa notizia, giunta a soli due anni dall’inizio dei Giochi, è stata un vero e proprio colpo di scena. Ora, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) dovrà lavorare diligentemente per individuare una soluzione all’estero che soddisfi i requisiti per le gare di bob.

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha annunciato questa decisione durante la sessione del Comitato Olimpico Internazionale a Mumbai, gettando luce sulla complessità delle sfide logistiche e tecniche legate alla costruzione di una pista da bob in Italia nel breve periodo disponibile.

Sebbene questa situazione rappresenti una delusione per coloro che avevano sperato di vedere le Olimpiadi invernali svolgersi nel nord Italia, è evidente che la priorità è garantire il successo e la sicurezza degli atleti e degli spettatori. Milano-Cortina 2026 si impegna a trovare una soluzione adeguata e ad assicurare che gli eventi di bob rimangano un punto focale delle Olimpiadi, anche se ciò significa spostarli al di fuori del paese.

In questo contesto, rimane un profondo senso di attesa e l’interrogativo su dove esattamente avranno luogo le gare di bob durante Milano-Cortina 2026. La decisione di rinunciare a ospitare queste competizioni in Italia è certamente inaspettata, ma dimostra l’impegno a superare le sfide che si presentano nel cammino verso la realizzazione di un evento olimpico di successo.