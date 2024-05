16 maggio, Malvern, Regno Unito – Morgan Motor Company e Pininfarina S.p.A. sono liete di presentare Midsummer, una celebrazione del coachbuilding da parte di due dei carrozzieri più longevi al mondo.

Creata in riconoscimento del periodo d’oro del design europeo delle barchette, questa speciale – limitata a soli 50 esemplari – rappresenta la visione condivisa della Morgan e di Pininfarina, che hanno collaborato per reinterpretare e celebrare l’intramontabile silhouette Morgan.

Un progetto speciale Morgan, Midsummer dimostra la flessibilità del design Morgan e allo stesso tempo mette in mostra la rara abilità degli artigiani che modellano a mano ogni elemento della sua caratteristica carrozzeria. Midsummer è basata sull’ultima piattaforma Morgan CX-Generation Bonded Aluminium e monta un motore turbo a sei cilindri e un cambio automatico a otto velocità.

Massimo Fumarola, Chief Executive Officer della Morgan Motor Company, ha dichiarato:

“Siamo incredibilmente orgogliosi di presentare Midsummer, un progetto speciale a serie limitata che celebra due secoli di coachbuilding e rappresenta l’incarnazione dei valori fondamentali della Morgan e l’apice delle capacità artigianali della sua talentuosa forza lavoro.

“Midsummer è dedicata a persone entusiaste che potranno godere di un’esperienza di guida non convenzionale, sensoriale e analogica. Identificando e reinterpretando gli ideali della Morgan, Midsummer trasforma la nostra eredità in un’estetica affascinante, sofisticata e senza tempo.

“Il successo di Midsummer dimostra cosa sia possibile fare grazie alla collaborazione con persone che la pensano allo stesso modo ed è stato memorabile e gratificante lavorare con Pininfarina per contribuire a dare vita a questo progetto speciale. Pininfarina, forte di un’incredibile eredità di coachbuilding e design, ha introdotto le più recenti competenze in materia di design e visualizzazione, oltre a nuove idee, in un momento in cui la Morgan sta affrontando il proprio entusiasmante viaggio.

“È stato un piacere dare il benvenuto ai clienti nuovi ed esistenti per vedere Midsummer prima della presentazione al pubblico, e siamo stati sopraffatti dall’accoglienza positiva ottenuta finora. Questo esempio unico di carrozzeria, che si colloca tra arte e design, va al cuore di ciò che la Morgan sa fare meglio. Con due tradizioni, due culture e un totale di duecento anni di esperienza uniti da una profonda fede nei principi dell’artigianato, quel cuore batte più forte che mai”.

Giuseppe Bonollo, SVP Sales & Marketing di Pininfarina, ha dichiarato:

“Insieme alla Morgan, siamo molto orgogliosi di essere alla guida del movimento dei carrozzieri. Questa straordinaria collaborazione unisce i 115 anni di filosofia della Morgan nella costruzione di carrozzerie con i quasi 95 anni di tradizione di Pininfarina nel disegnare e realizzare veicoli su misura. L’eredità già unica delle due case automobilistiche, messa insieme, produce un risultato senza precedenti nel nostro settore. Grazie alla sinergia perfetta tra i nostri team e alla passione condivisa da entrambi i marchi, emerge un nuovo capolavoro che fonde l’eredità britannica con il design senza tempo di Pininfarina. La Midsummer, adornata con il badge “Pininfarina Fuoriserie”, una prima assoluta per un’auto di serie, è destinata a diventare un culto”.

Una collaborazione speciale

La collaborazione tra la Morgan e Pininfarina è nata dal desiderio più ampio della Morgan di creare macchine speciali in serie limitata, basati sulla piattaforma in alluminio CX-Generation, che celebrassero e dimostrassero la diversità del design immediatamente riconoscibile della Morgan, evolvendolo allo stesso tempo. Una storia comune di carrozzerie e una passione comune per il design si sono unite in seguito a una conversazione casuale tra i colleghi della Morgan e della Pininfarina. Dal primo incontro è emerso chiaramente il desiderio di entrambe le aziende di creare auto sportive uniche. E da un momento di “e se?” è nato il progetto di creare Midsummer.

Il sorprendente design di Midsummer è il risultato di un’intensa collaborazione. Innumerevoli ore sono state dedicate all’esplorazione di ciascun marchio, dedicando tempo alla filosofia e alla storia di ciascuna azienda. Questa esplorazione ha incluso la comprensione del patrimonio, delle capacità, della sede e delle intenzioni future di ciascuna azienda durante numerose visite reciproche. Il risultato è un modello che rimane fedele ai principi della Morgan, ma che anticipa gli elementi chiave del futuro linguaggio stilistico della stessa, mescolati con l’estro e la purezza del design della Pininfarina.

L’esposizione agli elementi, la vicinanza all’ambiente circostante e il legame con la macchina sono tutte qualità che hanno definito le auto Morgan per generazioni. Midsummer le spinge all’estremo grazie al suo design a barchetta, scelto appositamente per questo scopo. Dai materiali di alta qualità al carattere viscerale della guida, Midsummer offre un’esperienza sensoriale insuperabile.

Eleganza inconsueta

La presenza di Midsummer è più marcata nell’angolo tre quarti posteriore. Da questa angolazione, le proporzioni, la nuova superficie e la linea delle spalle sono più evidenti. Le proporzioni delicate ma esagerate di Midsummer conferiscono un’eleganza inconsueta, che ricorda i modelli iconici della Pininfarina ed evoca un’epoca di design automobilistico della fine degli anni ’30 e dell’inizio degli anni ’40. Le nuove superfici, particolarmente evidenti sui parafanghi anteriori e posteriori, offrono una sottile anteprima del linguaggio stilistico Morgan in evoluzione. Midsummer introduce anche una linea di spalla al profilo laterale immediatamente riconoscibile di una Morgan, resa possibile dall’introduzione di strutture in legno a vista e richiesta come uno degli elementi che definiscono lo stile barchetta.

Passando al profilo laterale, la forma dell’ala Morgan esistente è evidente, ma introduce linee sottilmente manipolate. Le modifiche ai parafanghi sono dettate da esigenze aerodinamiche, soprattutto per quanto riguarda la “portanza” davanti alle ruote anteriori e posteriori, le cui linee più ripide aiutano a tenere l’aria turbolenta lontana dal pannello. L’ottimizzazione aerodinamica ha sfruttato le competenze uniche della Pininfarina in questo campo. In evidenza sul pannello sopra citato è il posizionamento del badge Pininfarina Fuoriserie (vedi pagina 7). La parte anteriore dei parafanghi e il muso sono unici per Midsummer, il loro volume è concentrico alla forma delle ruote, rispettando una filosofia di design chiave di semplice geometria primordiale, ma differenziandola dagli altri modelli Morgan.

La leggera ruota forgiata da 19 pollici è stata progettata esclusivamente per Midsummer. Il peso di soli 10 chilogrammi – una riduzione di oltre tre chilogrammi rispetto al peso dell’equivalente ruota da 19 pollici Plus Six – è stato ottenuto grazie a un’approfondita analisi degli elementi finiti e alla scelta di forgiare la ruota anziché fonderla. Nonostante la leggerezza, la ruota emana un senso di solidità.

Un nuovo pneumatico Michelin Pilot Sport 5 offre un profilo maggiorato ed è stato scelto per la sua consistenza dinamica e il suo feedback. L’aumento del rapporto tra pneumatico e cerchione introduce un’estetica più d’epoca, che si rifletterà sui futuri modelli ammiraglia Morgan.

I brancardi inferiori in acciaio inossidabile, formati a mano, danno conclusione ai parafanghi, dando un senso di volume e fornendo un “undercut”. Questa caratteristica si ispira ai primi disegni della Pininfarina, mentre la finitura in acciaio inossidabile permette al veicolo di assumere il colore dell’ambiente circostante, integrandosi con l’ambiente stesso.

Nella parte anteriore, i nuovi gruppi ottici Morgan, rifiniti con inserti argentati, fiancheggiano la griglia a ferro di cavallo che presenta una forma a mezzaluna nella parte superiore della protezione. Questa forma a mezzaluna, oltre a essere un elemento chiave del design, aiuta anche a dirigere il flusso d’aria all’interno dell’apertura della griglia. Ai lati della griglia a ferro di cavallo si trovano piccole prese d’aria verticali che favoriscono ulteriormente il flusso d’aria e il raffreddamento.

La coda posteriore più lunga è stata progettata per accentuare l’eleganza della vettura. Questo trattamento ricorda i modelli iconici della Pininfarina, evocando un’epoca di forme di fine anni Trenta e inizio anni Quaranta. I nuovi gruppi ottici posteriori sono collocati all’interno di vani luce parzialmente smussati.

La vista dall’abitacolo di una Morgan è particolare. Il lungo cofano che conduce lo sguardo verso le cime degli alettoni fornisce una chiara indicazione della posizione delle ruote anteriori – un segno distintivo fondamentale di una Morgan – consentendo al pilota di guidare con sicurezza l’auto attraverso le curve con precisione e fluidità. La Midsummer mantiene questa caratteristica, ma con alcune sottili differenze. Pininfarina ha reinterpretato le iconiche feritoie stampate longitudinalmente su ciascun cofano con una serie di “tasti di pianoforte”. Questi tasti di pianoforte sono formati a mano e posizionati in larghezza lungo la sezione del cofano, danzando delicatamente lungo la superficie dell’alluminio. Oltre alla loro bellezza, i tasti del pianoforte svolgono anche un ruolo funzionale, consentendo all’aria di uscire dal vano motore.

I nuovi quadranti analogici sono stati progettati esclusivamente per Midsummer. Realizzati a mano nel Regno Unito, i quadranti sono rifiniti in un colore bianco sporco che si adatta alla morbidezza e al calore del veicolo. L’introduzione dei nuovi quadranti analogici ha richiesto una rivalutazione elettronica completa. Il volante è stato ridisegnato e presenta un solido centro in alluminio forgiato. Inoltre, Midsummer beneficia anche di un sistema audio Sennheiser potenziato con nuovi comandi sul cruscotto.

Dal punto di vista dinamico, Midsummer continua l’esperienza di guida grezza e viscerale che è sinonimo di auto sportive Morgan. Questa esperienza è accentuata grazie allo stile barchetta di Midsummer, che garantisce agli occupanti di essere tutt’uno con l’ambiente circostante e di rimanere presenti nel momento. La Midsummer ha un peso a secco di soli 1.000 kg. Gli ammortizzatori Nitron regolabili, messi a punto e prodotti appositamente per la Midsummer, migliorano ulteriormente le capacità dinamiche.

Jonathan Wells, Chief Design Officer di Morgan Motor Company, ha dichiarato:

“Midsummer dimostra la flessibilità della silhouette Morgan, presentando un veicolo che colpisce per il suo aspetto e che è inconfondibilmente una Morgan. Una celebrazione della carrozzeria che combina l’esperienza, la storia e la creatività della Morgan e della Pininfarina per offrire un equilibrio perfetto tra tradizione e progresso.

“La Morgan è orgogliosa di praticare l’arte della costruzione delle carrozzerie, unendo arte, ingegneria e artigianato per offrire esperienze ricche di storia in tutto ciò che facciamo. Midsummer ci ha permesso di celebrare questi valori attraverso la collaborazione con un altro creatore che la pensa come noi. A seguito di una serie di piacevoli conversazioni, di visite ai rispettivi studi e di momenti trascorsi insieme alla guida di auto Morgan sulle Malvern Hills, il team di Pininfarina e i nostri designer hanno rapidamente iniziato a elaborare i concetti iniziali.

“È stato entusiasmante assistere al modo in cui i nostri team creativi hanno lavorato insieme. La collaborazione in tutte le fasi dello sviluppo è stata integrata inizialmente dall’incredibile tecnologia di design digitale immersivo della Pininfarina e successivamente dalla comprensione intrinseca di Morgan nella costruzione di auto sportive leggere. Questa risorsa estesa di design, la sana collaborazione creativa e la valutazione digitale-fisica senza soluzione di continuità ci hanno permesso di passare dalla “conversazione al concetto” in meno di un anno.

“Midsummer, oltre a essere la prima volta che la Morgan collabora su una forma esterna, rappresenta una pietra miliare nella storia del design dei nostri prodotti. Il nostro portafoglio prodotti offre un’intrigante diversità: dall’eleganza delle Plus Four e Six alle avventurose Super 3 e CX-T. Poiché miriamo nel futuro a una più ampia sperimentazione visiva nella nostra gamma di modelli, è stata un’esperienza arricchente collaborare con Pininfarina, i cui team hanno sfidato il nostro pensiero e introdotto nuove idee in linea con il nostro percorso di design”.

“Sono molto soddisfatto delle proporzioni del tre quarti posteriore e del modo in cui l’auto siede, grazie a un’attenzione maniacale ai dettagli per perfezionare il rapporto tra le ruote e la carrozzeria. L’introduzione dell’elegante linea di spalla discendente è accentuata da un’eccentrica coda spazzata, l’estetica più corposa è completata da dettagli intelligenti della superficie e le pieghe accuratamente definite controllano i punti salienti mentre si muovono attraverso le superfici delicatamente coronate. Midsummer stabilisce le basi del design su cui costruire i futuri modelli Morgan”.

Felix Kilbertus, Chief Creative Officer della Pininfarina, ha dichiarato: “Il design della Midsummer è il prodotto di un viaggio immersivo tra due marchi, che si basa sull’essenza del DNA della Morgan, comprendendo il suo patrimonio centenario, la cultura aziendale e una straordinaria comunità di appassionati. Questo impegno è stato anche un’occasione unica e rara per indagare il nostro passato con gli occhi nuovi di una nuova generazione di designer e per riscoprire le origini della nostra azienda nella costruzione di carrozzerie. Se lo spirito della Pininfarina di guardare costantemente al futuro si manifesta soprattutto nelle soluzioni aerodinamiche che dirigono il flusso d’aria sull’abitacolo o negli elementi di ventilazione funzionali, l’innata sensibilità scultorea della tradizione italiana modella la silhouette bassa ed essenziale, producendo una roadster dalle superfici meravigliose e dalle proporzioni sensazionali, che celebra l’ideale di un’automobilismo spensierato.

“I due team, completandosi e imparando l’uno dall’altro, hanno collaborato in tutte le fasi, da un momento “e se…?” in un pub inglese a discussioni su colori e materiali davanti a un caffè italiano – e molti altri incontri nel mezzo. Affinando tutti gli aspetti del design, una fase di sviluppo completamente digitale, basata sulla vasta esperienza della Pininfarina nella modellazione e nella visualizzazione VR/AR, si è fusa perfettamente con l’arte e l’artigianato delle automobili realmente costruite a mano”.

Legno visibile

Uno degli elementi di maggior impatto di Midsummer è l’uso del legno all’esterno della carrozzeria. Sebbene il legno sia un elemento comune nelle auto sportive Morgan, il suo ruolo è rimasto esclusivamente all’interno del telaio della carrozzeria di ogni veicolo, fungendo da “supporto” per i pannelli della carrozzeria in alluminio da modellare a mano. Grazie a questo utilizzo, il legno è sempre stato nascosto alla vista.

Lo stile barchetta di Midsummer ha offerto l’opportunità di utilizzare il legno per creare una linea di spalla, accentuando il perimetro dell’abitacolo e mostrando visibilmente l’abilità degli artigiani Morgan. Questa applicazione rende omaggio al rapporto di lunga data della Morgan con il legno, un desiderio chiave espresso dalla Pininfarina fin dalle prime fasi del progetto.

Ispirandosi alle applicazioni marine, le strutture in legno splendidamente scolpite circondano la cabina e creano la linea di spalla necessaria. Formate a mano utilizzando teak di alta qualità e resistenza, centinaia di singoli strati di legno sono delicatamente laminati insieme per completare ogni sezione. Selezionato con meticolosa attenzione ai dettagli, ogni strato di teak ha uno spessore massimo di 0,6 mm.

Ogni veicolo sarà caratterizzato da nove sezioni di teak lavorate singolarmente, che richiedono più di 30 ore di lavoro per essere abilmente create e che utilizzano 83 m2 di teak di provenienza sostenibile. Le parti più importanti sono i piani del cruscotto, che presentano 126 strati di teak ciascuno, e le parti superiori delle portiere, che presentano 120 strati ciascuna. L’utilizzo di più strati, anziché di un unico pezzo di legno, aggiunge resistenza e durevolezza, necessarie per gli elementi esposti.

Le sezioni in legno a vista non sono solo una testimonianza di maestria artigianale, una celebrazione dei materiali e una meraviglia del design, ma ribadiscono anche l’elevato approccio ingegneristico che emerge dalla Morgan.

Carrozzeria del 21° secolo

Midsummer porta la miscela unica della Morgan di artigianato antico e tecnologia moderna appropriata a livelli ancora più alti. Non solo nel veicolo in sé, ma anche nel modo in cui è stato progettato e nei metodi che produrranno ognuno dei 50 esemplari. Il perseguimento di un design così sorprendente ha richiesto l’innovazione ingegneristica per superare le sfide e creare soluzioni, molte delle quali invisibili ma fondamentali. Mentre la Morgan e la Pininfarina hanno lavorato insieme per progettare Midsummer, la Morgan ha guidato la progettazione grazie ai suoi metodi di produzione unici.

Durante lo sviluppo di Midsummer, i maestri artigiani della Morgan, spesso accanto alle loro responsabilità nella linea di produzione, hanno lavorato in stretta collaborazione con i team di ingegneri dell’azienda. Lavorare in questo modo è un’esclusiva della Morgan. Ad esempio, il più recente software di progettazione assistita da computer (CAD) è stato integrato dall’abilità e dall’esperienza di uno dei falegnami Morgan con esperienza nella costruzione di armadi o di applicazioni marittime. Il raggiungimento di questo delicato equilibrio non è privo di sfide.

Il numero di elementi formati a mano di Midsummer è superiore a quello di altri modelli Morgan e presenta una maggiore complessità. I pannelli della carrozzeria in alluminio battuti a mano richiedono più di 250 ore di lavoro. Pertanto, ogni veicolo impiegherà più tempo per avanzare nello stabilimento Morgan di Pickersleigh Road quando la produzione inizierà nel terzo trimestre del 2024.

Midsummer, il nome

L’ispirazione del nome Midsummer è duplice. In primo luogo, il termine Midsummer indica il culmine dell’estate, una celebrazione della stagione che offre le condizioni climatiche ottimali per vivere una barchetta aperta. L’osservazione della metà della stagione è una pratica che risale all’era neolitica, un momento del calendario che costituisce il punto centrale in cui sono nate numerose tradizioni.

Antica come la tradizione del solstizio è la sua omonima geografica, Midsummer Hill, che fa parte delle Malvern Hills, una vasta catena collinare che è inserita nel tessuto stesso della Morgan.

È dalla cima di queste colline che, guardando in direzione ovest, si può vedere il borgo di Moreton Jeffries, luogo di nascita di HFS Morgan nel 1881. Guardando verso est si trova il Malvern College, dove fu inventata la prima auto Morgan. E naturalmente Pickersleigh Road, la sede storica della Morgan dal 1914.

Pininfarina Fuoriserie

L’applicazione del badge Pininfarina Fuoriserie è significativa. Posto sulla fiancata del veicolo, appena dietro le ruote anteriori, questo marchio specifico è una dimostrazione immediata dello status unico di Midsummer.

In genere, i veicoli disegnati da Pininfarina presentano il badge “Design by Pininfarina”. A causa della natura unica di Midsummer e dell’approccio collaborativo che ha contribuito alla sua creazione, Pininfarina ha scelto il marchio “Fuoriserie”.

L’applicazione di Fuoriserie a Midsummer rappresenta la prima applicazione a un’auto di serie nella storia della Pininfarina e denota la natura di veicolo prodotto “fuori serie”.

Serie limitata

Verranno prodotte solo 50 Midsummer, tutte vendute ai clienti durante una serie di esclusive sessioni di anteprima. Rimanendo vicini al progetto, ogni cliente beneficerà di una consulenza individuale con i designer Morgan per aiutarlo a personalizzare la sua Midsummer. Queste discussioni creative contribuiranno a trasformare la visione di ciascun cliente in realtà, garantendo che ogni Midsummer sia un vero pezzo unico. La produzione inizierà nel 2024, 115° anniversario della Morgan, e si concluderà nel 2025. I potenziali clienti dei progetti speciali Morgan sono invitati a presentare la loro proposta alla Morgan. Il primo debutto pubblico della Midsummer è previsto per il Goodwood Festival of Speed del 2024, che si terrà a luglio.