Marco Stiffi rinnova con BEA Chieri e non potrebbe essere altrimenti: chierese, da sempre in Arancione, è stato tra i protagonisti della scalata dei Leopardi nei campionati senior dalla Serie D alle tre finali consecutive per la Serie B e continuerà a esserlo anche nella prossima stagione sportiva.

Classe ’99, guardia-ala dalle spiccate doti atletiche e dalla grande intelligenza tattica, Stiffi è un prodotto del Settore Giovanile BEA, dove completa il percorso giovanile distinguendosi da subito per impegno e dedizione oltre che per le indubbie qualità tecniche. L’esordio nella Prima Squadra chierese arriva già nel 2016, allora in Serie D, e da lì è un crescendo a suon di buone prestazioni, sempre protagonista nella scalata chierese nel gotha della pallacanestro piemontese.

Anche nel massimo campionato regionale, come fatto vedere di anno in anno, si dimostra un’arma tattica importante per capacità atletiche, tiro e duttilità. Ormai un veterano della categoria, capace di essere costantemente un protagonista silenzioso in partita incidendo su più fronti su entrambe le metà campo.

Puntando sempre più in alto e rafforzando ancora il già solido legame tra il Progetto BEA e il territorio, anche la prossima stagione continuerà a vestire i colori della sua città.

“La sua grande prova in Gara 1 di finale Playoff con Don Bosco Crocetta dimostra la sua crescita – commenta il Direttore Sportivo Stefano Piccionne– Marco è diventato un punto di riferimento nella categoria e siamo orgogliosi che abbia fatto tutto il suo percorso con noi. È tra i primi giocatori da cui siamo partiti per la costruzione della squadra: il suo rinnovo ci dà sicurezza e molta gioia“.

Le prime parole di Marco Stiffi dopo il rinnovo con BEA:

“Anche quest’anno sono molto felice del rinnovo con BEA, che mi permette di rimanere nella mia città ancora una volta, dopo aver costruito, anno dopo anno, un rapporto di fiducia con tutta la società. Arrivo da un’ottima stagione, più che positiva, e punterò a migliorarmi sempre di più. Ringrazio lo staff per la possibilità di continuare questo viaggio insieme e non vedo l’ora di poter vivere nuove esperienze con il pubblico Arancione“.

