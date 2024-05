L’opposto francese Lucille Gicquel è la giocatrice che completa il roster della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per la stagione sportiva 2024/2025.

Nata a Rennes nel 1997, 189 cm, figlia d’arte dell’ex saltatore in alto Jean-Charles Gicquel, muove i primi passi nella pallavolo nel 2013. Debutta nel professionismo nel 2015 a Cannes dove in tre anni vince due Coppe di Francia. Dopo una stagione a Nantes sbarca in Italia nel 2020. Con Conegliano mette in bacheca la Supercoppa, la Coppa Italia, lo scudetto e la Champions’ League. Seguono due anni a Cuneo e, la scorsa stagione, un’esperienza in Turchia a Nilufer.

Con la nazionale transalpina, di cui è un punto fermo, vince la Golden League 2022 (venendo anche premiata MVP della manifestazione) e la Challenger Cup 2023 per la qualificazione alla VNL, competizione che in questi giorni la vede impegnata in Cina. All’orizzonte ci sono le olimpiadi di Parigi: la Francia, paese organizzatore, partecipa per la prima volta con la nazionale femminile alla rassegna a cinque cerchi.

Le prime parole da biancoblù di Lucille Gicquel

«Ho sempre amato Chieri, già quando giocavo in Italia. E’ un club che si sta evolvendo molto e ha grandi ambizioni. Dopo la stagione in Turchia era quello che desideravo trovare. Quando ho avuto l’opportunità di andare a Chieri non ho aspettato molto per accettare l’offerta: il progetto e la buona reputazione del club mi hanno convinto molto rapidamente. Kaja Grobelna è una grande giocatrice e ha dato tantissimo a Chieri con grandi prestazioni, non sarà facile sostituire una giocatrice così ma farò di tutto per essere all’altezza».

Descrivendosi come pallavolista, il nuovo opposto della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ritiene di «Essere una persona positiva in campo. Mi piace godermi la partita e sostenere la mia squadra in ogni situazione». Fuori dalla palestra ama uscire con gli amici, andare al cinema, guardare film e serie tv, viaggiare e visitare le città, ed è anche appassionata di videogiochi.

La prossima stagione? «Il mio primo obiettivo è imparare il più possibile e migliorare il mio livello nella pallavolo – risponde Lucille Gicquel – Voglio essere una leader per la mia squadra e aiutarla in ogni situazione. In terzo luogo cercherò di divertirmi e finire la stagione senza rimpianti. Non vedo l’ora d’iniziare l’avventura con Chieri e incontrare questa grande famiglia».