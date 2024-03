Il secondo round della WorldSSP a Barcellona

Dopo un inizio emozionante in Australia, il campionato mondiale delle derivate è tornato in Europa per il suo primo evento continentale. Il VFT Racing è ora pronto per affrontare il secondo round della WorldSSP del campionato WorldSBK, che si terrà questo fine settimana sul prestigioso circuito di Barcelona Catalunya, in Spagna.

Il giovane talento Yeray Ruiz è determinato a proseguire il suo percorso di crescita in terra iberica, potendo contare sulla sua conoscenza del tracciato. Il Gran Premio di Catalunya si svolgerà sul circuito del Montmeló, situato a pochi chilometri dalla vivace città di Barcellona. Questo tracciato è universalmente riconosciuto come uno dei migliori al mondo, con i suoi 4,6 km di estensione, 13 curve tecniche e un rettilineo lungo oltre un chilometro.

Il weekend di gara a Barcellona inizierà come consuetudine venerdì, con le prove libere al mattino e la superpole nel pomeriggio. Sabato vedrà il via alla Gara 1 alle 15:15, seguita domenica dalla Gara 2, anch’essa alle ore 15:15, per completare il programma del fine settimana.

Orari del weekend (CET) – Supersport

Venerdì

11.20 – 12.00 FP1

16.00 – 16.40 Superpole

Sabato

09.50 – 10.00 WUP 1

15.15 – Gara 1 (18 giri)

Domenica

09.40 – 09.50 WUP 2

15.15 – Gara 2 (18 giri)