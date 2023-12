Iveco CUS Torino Rugby: gli impegni della domenica

Iveco CUS Torino Rugby CS – 4^ Giornata Serie A Elite Femminile

Quarta giornata del campionato di Serie A Elite femminile per l’IVECO CUS TORINO RUGBY che, domenica 10 dicembre alle ore 14.30, giocherà all’Albonico contro il CUS Milano.

Queste le parole di coach Paul Marshallsay: “la sfida con Milano è sempre molto difficile perché è una squadra giovane, piena di ottime atlete interessanti, che giustamente puntano a vincere questo derby universitario. Visti i risultati da loro ottenuti la scorsa stagione, e anche all’inizio di questa, loro sono ovviamente le favorite. Hanno giocatrici in orbita Nazionale, alcune straniere molto interessanti, una cadetta che gioca in serie A (ndr. il campionato appena sotto l’Elite), e un settore giovanile che sta lavorando senza sosta, raccogliendo atlete da tutta la Lombardia e non solo”.

Appuntamento dunque a domenica 10 dicembre al campo A. Albonico di Grugliasco (Strada del Barocchio 27). Kick off fissato per le ore 14.30. Dirige l’incontro Ludovico Grosso di Torino.

Iveco CUS Torino Rugby, la probabile formazione:

Pantaleoni; Vian, Sacchi, Piva, Bruno; Gronda (Cap.), Toeschi; Gai, Comazzi, Luoni; Ponzio, Epifani; Salvatore, Hu, Zini a disposizione: Tognoni, Reverso, Fulcini, Zoboli, Cagnotto, Parodi, D’Ambros Da Silva.

All. Marshallsay.

Serie A maschile: l’Iveco CUS Torino Rugby in trasferta a Calvisano

Trasferta per l’IVECO CUS Torino Rugby che, domenica 10 dicembre, affronterà il Rugby Calvisano nell’ottava giornata del campionato di Serie A maschile. Per i ragazzi dei coach Lucas D’Angelo, Giampiero De Carli e Filippo Bianco kick off fissato alle 14.30, dirige l’incontro Daniele Lorenzo Sacchetto di Roma.

Queste le parole di coach , Giampiero De Carli : “la partita di domenica contro Calvisano sarà una delle più difficili di quest’anno. Incontriamo una squadra che è riuscita a vincere cinque partite consecutivamente, sicuramente in forma e preparata per giocare contro la prima in classifica nel modo migliore. Lo so per certo che si sono preparati bene e ci stanno aspettando; per noi sarà una sfida importante anche per capire a che punto siamo veramente. Nonostante il viaggio in giornata dovremo essere pronti mentalmente perché loro, oltre che essere pronti fisicamente e tecnicamente, lo saranno anche mentalmente. È un campo difficile che io conosco molto bene, ed è anche la prima volta dopo vent’anni che gioco come avversario del Calvisano, anche questa sarà un’esperienza interessante. Vogliamo tutti andare lì per giocare prima di tutto una buona partita e un buon rugby, la motivazione ci farà raggiungere sicuramente un buon risultato. Questo ci aspettiamo da noi stessi e dalla squadra sapendo che di fronte abbiamo una squadra che vorrà togliersi e prendersi una grande soddisfazione, battendo la prima in classifica, e cercando di salire sempre più in questa classifica che è corta e dà possibilità a tutti di migliorarsi”.

Ufficio stampa CUS Torino

La foto di Giampiero De Carli è di Mario Sofia