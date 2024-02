All’Ippodromo di Vinovo sará un 2024 piú ricco di corse, emozioni e appuntamenti.

In queste ultime settimane cavalli, driver, allenatori e allevatori piemontesi hanno fatto il giro d’Italia e d’Europa con ottimi risultati, vincendo e piazzandosi bene a Vincennes come in Svezia, Ora però possono tornare a casa, perché finalmente ci siamo: mercoledì 28 febbraio sarà il giorno della riapertura ufficiale con la prima riunione di trotto sulla pista di Vinovo.

Da lì alla fine dell’anno saranno 48 in tutto gli appuntamenti, cioè quattro in più rispetto al 2023. Un calendario ricchissimo che a marzo vedrà il trotto per i quattro mercoledì successivi, cioé 6, 13, 20 e 27. Ma non è questa l’unica novità importante, perché ci sarà anche un montepremi più ricco e sempre rispetto al recente passato sono anche aumentati i Gran Premi. Un modo concreto per premiare gli sforzi fatti da Hippogroup Torinese in questi anni.

Ippodromo di Vinovo: gli appuntamenti del 2024

Abbiamo già le date, da segnare con il circoletto rosso. Il primo appuntamento di rilievo è in programma domenica 7 aprile con il classico Gran Premio Costa Azzurra seguito sette giorni dopo dal Gran Premio Città Di Torino.

L’8 giugno spazio alla prima passerella per i tre anni con il Gran Premio Nazionale, che quest’anno farà tappa all’Ippodromo di Vinovo. I tre anni torneranno protagonisti nell’antipasto tradizionale pre Derby, con il Gran Premio Marangoni domenica 1° settembre.

Infine il 1° novembre l’appuntamento ormai fisso con il Gran Premio che chiuderà la loro stagione, il prestigioso Orsi Mangelli che sarà anche complessivamente la corsa più ricca della stagione. Ma le corse continueranno almeno sino alla fine di dicembre e come sempre succede a Vinovo ci sarà grande spazio per le attività collaterali e per le attrazioni in grado di coinvolgere una fetta più ampia di pubblico, puntando per prime sulle famiglie.

L’Ippodromo è pronto, lo siete anche voi?

Ufficio stampa Ippodromo di Vinovo