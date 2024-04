GP Giovanissimi, grande successo a Sestriere

Sestriere – Tutta la carica, l’allegria e l’entusiasmo degli oltre 1900 partecipanti al 46° GP Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo Silver®Care ha caratterizzato l’ultima settima della stagione invernale a Sestriere. Dal 2 al 4 aprile Sestriere è stata la culla dello sci e dello snowboard accogliendo ragazzi di età compresa tra i 9 e i 12 anni che, nella giornata d’apertura, hanno sfilato sino in piazza Fraiteve per la cerimonia d’inaugurazione cui hanno preso parte anche gli iscritti alle prove di sci nordico disputate a a Pragelato. Insieme ai giovani partecipanti presenti a Sestriere i campioni dello sci Max Blardone, Matteo Marsaglia, Mattia Casse e Simone Origone, per una grande festa degli sport della neve firmati AMSI – Scuola Italiana Sci.

“È stato un evento fantastico – ha commentato il Sindaco di Sestriere Gianni Poncet – che ha premiato il grande lavoro del Comitato Organizzatore dell’ev ento A.M.S.I. Scuola Italiana Sci, che ha coinvolto la Scuola Nazionale Sci & Snowboard Sestriere, la Vialattea, ed il Consorzio Turismo Sestriere con il supporto del Comune di Sestriere. Le prime stime indicano un indotto complessivo per il territorio che ha superato abbondantemente i 600mila euro, oltre ogni più rosea aspettativa. Complimenti a tutti i ragazzi che hanno partecipato ed anche a tutti i maestri, allenatori e collaboratori che hanno reso possibile lo svolgimento di questa bellissima manifestazione”.

Tra i tanti vincitori delle gare in programma anche due giovani atleti sestrieresi che hanno primeggiato nello snowboard, ribadendo i titoli Tricolori di specialità: Rocco Craviotto, primo classificato nella categoria 2014 Maschile, e Riccardo Leone nella 2012 Maschile, entrambi portacolori dello Sci Club Sansicario Action.



Comune di Sestriere