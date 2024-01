La Stagione Sportiva 2023 – 24 presenta una bella novità in casa Gators: l’attivazione di una collaborazione tra l’Associazione cestistica ed il Centro Diurno Eta Beta di Savigliano per la realizzazione di un Percorso di Basket, gioco e attività motorio – riabilitativa per gli utenti del Centro.

Da ottobre 2023 e fino ai primi di giugno 2024, ogni mercoledì, dalle ore 10 alle 11, presso il Palasport Comunale “Marenco”, in via Giolitti a Savigliano, un gruppo di 7 ragazzi e ragazze diversamente abili, accompagnato da Operatrici dell’Eta Beta, si cimenta in esercizi e giochi finalizzati a far vivere sia l’esperienza altamente socializzante e divertente dello sport del Basket, che acquistare maggiore autonomia psicomotoria.

“Sul parquet del Palasport si è formata una bella squadra di ragazzi e ragazze di differenti età e con diversa abilità, che si mettono in gioco con grande entusiasmo (nella foto da sinistra: Thomas, Davide, Annalisa, Giorgia, Annamaria, Danilo e Antonio con Operatori Gators ed Eta Beta)” – commentano Massimiliano Gosio e Clara Mondino, che curano e animano questa nuova attività Gators – “Lavorare con loro è una bella sfida, che volentieri abbiamo accettato quando siamo stati contattati dai responsabili di Eta Beta, in particolare perché ogni settimana vogliamo proporre sempre nuove attività, adattate, naturalmente, alle specifiche esigenze dei nostri ragazzi. L’idea di base è di far sperimentare loro tutte le basi ed i fondamentali del Basket, attraverso giochi, percorsi, sfide che, insieme, li facciano lavorare con la giusta ed adeguata intensità, sulle loro capacità motorie, nell’ottica sia del loro mantenimento, che del loro miglioramento. Abbiamo diverse idee anche per il coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze anche in altre iniziative, ma vogliamo procedere per gradi e con l’accordo dei Responsabili di Eta Beta, con cui si è creato un bellissimo rapporto di collaborazione”.

Questa attività rientra nell’ambito delle iniziative del Settore Sport per il Sociale Gators, che, anno dopo anno, sta ampliando il ventaglio di opportunità messe a disposizione del territorio e di collaborazioni con Associazioni come Ashas e Anffas la Rosa Blu di Savigliano e realtà importanti come il Consorzio Monviso Solidale e l’Oasi Giovani ONLUS, per un sempre maggiore coinvolgimento di giovani e non, che presentino fragilità o difficoltà di inserimento nella costante pratica sportiva.

“Le attività del nostro innovativo Settore Sport per il Sociale, ideato e curato da Max Gosio, hanno mille sfaccettature, che passano dal progetto Oasi Gioco & Basket, giunto al suo 12° anno, alla Scuola per Animatori Sportivi, attiva da 8 anni, al Progetto Sport & Solidarietà, dal 2018, in Albania, alle attività per la Diversa Abilità, con queste ultime, da alcuni anni, in fase di potenziamento – spiega il Presidente Nasari -. Per la nostra ASD queste iniziative comportano un grande investimento sia in termini economici, che di personale e di competenze impiegate, che di materiali e tecnologia messi a disposizione. Tuttavia, anche grazie al supporto di realtà locali istituzionali, tra cui la Fondazione e la Banca CRS, che ringraziamo, e la partecipazione a Bandi sia regionali, che nazionali, che europei, possiamo continuare questo percorso, in cui crediamo fortemente, che ci differenzia da ogni altra realtà sportiva conosciuta e di cui siamo veramente orgogliosi.”

In foto: i partecipanti del Gruppo Eta Beta

Ufficio stampa Gators