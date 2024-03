“Easter Promo”: Ecco la promozione speciale per Torino-Rimini

Un regalo di Pasqua per tutti i tifosi e appassionati gialloblù: la Reale Mutua Basket Torino è felice di comunicare una “Easter Promo” valida per la prossima partita casalinga che si terrà lunedì 8 aprile alle ore 20.00 contro la RivieraBanca Basket Rimini (8^ giornata della fase a orologio).

La stagione sta per raggiungere la sua fase più importante e il supporto dei tifosi gialloblù sarà fondamentale per caricare la squadra di coach Ciani. In occasione della Pasqua, Basket Torino ha deciso di fare un regalo ai propri tifosi prolungando la promozione lanciata inizialmente per l’ultima partita del 22 marzo contro Trieste: questa sarà valida in via eccezionale anche per la gara infrasettimanale del prossimo 8 aprile contro Rimini.

“Easter Promo” – Info biglietti

Sono acquistabili a soli 10 euro in tutti i settori gialli e blu e sono disponibili in prevendita a partire da ora, online su Vivaticket oppure presso le seguenti biglietterie fisiche di Basket Torino:

– Sede Basket Torino in Via Cervino 50: da mercoledì 3 a venerdì 5 aprile, dalle 14.30 alle 18.30 – Store Atipici The Playoffs in Via Roma 220, nei giorni e orari di apertura del negozio – Agenzie Reale Mutua Castello e Santa Rita, nei giorni e orari di apertura delle sedi – Decathlon Grugliasco: sabato 6 aprile dalle 15.00 alle 19.00

Al Pala Gianni Asti lunedì 8 aprile (giorno della partita) dalle 18.15 alle 20.00

Non solo: gli abbonati di Basket Torino possono nuovamente usufruire della promozione “Porta un amico” che consentirà di ottenere un biglietto in omaggio per assistere alla partita in compagnia di un amico o un parente. Questa promozione non è usufruibile online, bensì esclusivamente presso le biglietterie fisiche di Basket Torino (sede del Club; agenzie Reale Mutua; Atipici The Playoffs; Decathlon Grugliasco).

