Cricket: playoff World Cup, Italia batte Tanzania

Vittoria convincente per la Nazionale italiana di Cricket nella seconda giornata della fase finale playoff della ICC Cricket World Cup Challenge League in corso in Malesia. Sull’ovale di Pandamaran, l’Italia ha battuto di 162 runs la forte Tanzania, fino ad oggi a pieni punti nel girone delle Super Six. Il risultato finale dice 325 a 163 per gli azzurri, con la superlativa prestazione in battuta di Wayne Madsen (110 runs in 71 palline giocate), seguito da Marcus Campopiano (61 runs) e AJ Mosca (47). Bene al lancio Rakibul Hasan e Nicholas Maiolo con 3 eliminati a testa. La classifica momentanea vede l’Italia al terzo posto con due vittorie e altrettante sconfitte, dietro Kuwait e Tanzania, a pari punti con Bahrain e davanti a Vanuatu e Bermuda. L’Italia si giocherà il tutto per tutto nella sfida decisiva di domenica 3 marzo (alle 2.30 ora italiana) contro Vanuatu, che oggi ha sorprendentemente sconfitto Bermuda. Di fatto uno spareggio per accedere al prossimo ciclo di qualificazione alla World Cup Challenge League.

Ufficio Stampa Federazione Cricket Italiana