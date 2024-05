Giovedì 23 maggio ore 21,00 presso il salone polifunzionale Vecchio Mulino a Locana, per la presentazione ufficiale della prima edizione della corsa podisitica Verticialma.

L’organizzazione dell’evento è realizzata e promossa da un gruppo di amici insieme alla Proloco di Locana, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Ufficio Turistico.

La gara si terrà sabato 1 giugno con partenza ore 15,00 dalla frazione di Pratolungo e ripercorrendo un vecchio sentiero (che per l’occasione è stato ripulito permettendone perciò una fruizione anche successivamente alla gara stessa) terminerà in Località Carello, con la linea di arrivo presso “fine corsa” della seggiovia Impianti La Cialma.

Un percorso di 6 km con un dislivello positivo di 1150 mt che passando in frazioni ormai abbandonate e attraversando meravigliosi faggeti, nel tratto finale si apre permettendo di godere di paesaggi unici e scorci incantevoli sull’arco alpino della zona.

Al termine della manifestazione sportiva seguiranno premiazione, cena e serata in compagnia in località Carello.

Pensiamo e speriamo di dar vita ad una giornata in cui amicizia, amore per la natura e passione per la montagna possano emergere nel migliore dei modi, valorizzando un angolo meraviglioso dell’immenso territorio del comune di Locana, appena a ridosso del Parco Nazionale Gran Paradiso.

Verticialma, la gara che non ti aspetti!

Verticialma: programma e iscrizioni

Sabato 1 Giugno2024

– Partenza da Locana Fraz. Pratolungo (TO) ore 15.00

– Arrivo Alpe Cialma

– Alpe Cialma, la montagna che non ti aspetti! Vi aspettiamo per un vertical mozzafiato in uno scenario unico!

Al termine della gara in località Carello

Premiazioni

Cena

Festa della birra e tanto divertimento per tutti!

Quota di iscrizione:

– ⁠25,00€ dal 1 Maggio al 30 Maggio 2024

– ⁠30,00€ effettuate di persona il giorno della gara