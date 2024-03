Club76: in B2 l’U18 la spunta al tie break

Altro intenso weekend sul campo per le squadre del Club76.

A cominciare dall’ultima giornata di regular season per le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli che, in Serie A1, hanno vinto 3-0 contro Casalmaggiore.

Fine settimana in campo anche in Serie B2 Under 18. Le ragazze del duo Moretti – Ollino hanno ceduto al tie break 3-2 contro Caselle Volley. Non brillano le “clubbine”, contro la formazione locale che è penultima nel girone. Le ragazze di Caselle si sono mostrate più motivate e attente. Top scorer della gara Linda Moretti con 19 punti, seguita da Aliotta con 17 e Lavagnino con 15.

Prossima gara tra le mura amiche del PalaFenera il 6 aprile contro Vbc Officine Savigliano.

Per quanto riguarda l’U16 regionale, il Club76 Playasti ha vinto 2-3 contro Safa 2000. Nonostante i primi due set comandati dal team biancoblù, dal terzo le ragazze si spengono e permettono alle avversarie di rientrare in partita e in fiducia. La spuntano al tie break, conquistando due punti preziosissimi per andare avanti con la stagione.

In Serie C il Club76 Playasti ha perso 1-3 contro Gavi. Un primo set partito molto forte fa condurre il gioco alle padrone di casa, che però poi, con troppi errori, facilitano il ritorno delle avversarie, che non si fanno scappare questa occasione. Sabato prossimo sarà tempo di affrontare la prima in classifica, il CUS Torino.

Weekend di gioco anche in Serie D per la Rasero Teloni – Playasti Club76, che conquista la terza vittoria consecutiva, firmando un 3-0 contro Leinì. Una prestazione convincente per le “clubbine”, che tenevano molto a questo risultato. Ancora qualche difficoltà sotto l’aspetto emotivo, che ha reso la partita più complicata, ma il divario tecnico è stato evidente. Prossimo impegno in trasferta a Canale contro Volley Roero. Per quanto riguarda GS Pino Volley, ha ceduto 3-0 contro Racconigi.

L’U13 regionale ha vinto i quarti di finale con Cherasco, qualificandosi per le semifinali territoriali.

Ufficio Stampa Reale Mutua Fenera Chieri ’76