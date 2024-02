BEA mantiene viva la corsa play-off: battuta Rivarolo

Pochi giorni di riposo dopo la vittoria con Basket College Novara: BEA torna subito in campo per la 9ª giornata di ritorno del Girone A di Serie C. Ospite di USAC Basket Rivarolo, la formazione di coach Conti riesce a tenere a bada una squadra che ha saputo mettere in difficoltà l’attacco dei Leopardi, che sono stati più lucidi nei momenti decisivi per portare a casa 2 punti che valgono il momentaneo quarto posto.

La gara

Alla palla a due, coach Conti schiera D’Arrigo, Agbogan, Corrado, Stella e Drame, con Ruà ai box. L’USAC Rivarolo risponde con Ronci, Boetto, Ferraresi, Tampellini, Abrate. Partenza equilibrata della gara, con BEA che deve fare i conti con una difesa molto attenta da parte dei padroni di casa, che costringono i chieresi a qualche scelta confusionaria. I Leopardi riescono comunque a chiudere la prima decina in vantaggio di 7 lunghezze. Dopo un primo periodo a percentuali più basse, i padroni di casa trovano maggiore ritmo in attacco, guidati dalla coppia Pucci-Ferraresi. BEA riesce a tenere botta, arrivando alla pausa lunga sul punteggio di 33 a 40.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, i ragazzi di coach Conti vedono il proprio vantaggio ridursi a 3 punti, con l’USAC che si rifa pericolosamente sotto entrando nell’ultima decina. Stiffi è molto preciso da lontano per BEA, mentre il solito Agbogan gestisce in cabina di regia. Nell’ultima decina, arriva un altro tentativo di rientro da parte di Rivarolo, con i ragazzi di coach Conti che riescono ad essere più lucidi in un finale molto concitato. Finisce 66 a 75, con BEA che sfrutta il passo falso di 5Pari in casa di PNC Basketball per posizionarsi al quarto posto momentaneo in classifica.

Il commento

È stata una partita difficile, dove Rivarolo ha fatto delle scelte difensive che ci hanno messo in difficoltà – commenta coach Franz Conti – Abbiamo faticato a prendere ritmo e ne è venuta fuori una gara più tirata di quanto ci aspettassimo. I ragazzi però sono stati bravi a mettere in campo grande energia in difesa e ad essere lucidi nei momenti decisivi. Sappiamo il peso di ogni gara in questo finale di stagione, dovevamo vincere e lo abbiamo fatto. Ora sotto con la prossima: non vediamo l’ora di tornare al Pala Gialdo domenica!”.

Il prossimo appuntamento

Come anticipato da coach Conti, BEA torna al PalaGialdo per l’ultima gara casalinga della regular season. Appuntamento a domenica 3 marzo alle 18:30, per la partita con Pallacanestro Chivasso.

USAC BASKET RIVAROLO – BEA CHIERI 66-75

Parziali: 12-19, 33-40, 54-58

USAC: Ferraresi 17, Pucci 16, Abrate 6, Tampellini 6, Chiartano 6, Sconfienza 6, Costa 3, Aralla 2, Boetto 2, Ronci 2, Castello N.E. All. Ferraris, Ass. Piermattei

CHIERI: Stiffi 16, Agbogan 15, Corrado 14, Drame 9, Moris 8, Stella 5, Origlia 5, Quagliotto 3, D’Arrigo, Mosca N.E., Ruà N.E., De Mita N.E. All. Conti, 1° Ass. Colò, 2°Ass. Turetta, Acc. Monteleone.

Ufficio Stampa BEA Chieri SSDRL