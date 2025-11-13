BEA Chieri: sono iniziati i campionati per il settore minibasket dei Leopardi

Sono iniziati i campionati anche per il Settore Minibasket dei Leopardi, con i primi quattro gruppi scesi in campo nel fine settimana dell’8 e 9 novembre 2025. Tra le prime gare della stagione, gli Esordienti vincono in trasferta con San Mauro (6-10). Vittoria dei due gruppi Aquilotti Small, con Oasi Laura Vicuna (16-8, BEA Tcs) e con Unione Basket Collinare (7-17). Gli Aquilotti Big cedono in casa con San Mauro (8-16).

Esordienti



San Mauro – Bea Chieri 6-10 (75-39)

Parziali: 21-5; 11-12; 22-20; 21-2

BEA Chieri: Thiam 15, Bordignon 4, Moschillo 4, Violante 2, Figliuolo, Zuppechin , Bertulessi 5, Dimonte, Orrù 2, Ferreli 2, Di Martino 3, Colombo 2.

Aquilotti Big



Bea Chieri – San Mauro 8-16 (34-78)

Parziali: 2-18; 6-14; 6-14; 6-14; 10-6; 4-12

BEA Chieri: Ardissone, Berthe 10, Borelli 2, Cucca 2, Finotti, Gemello 2, Lo Buono 2, Longo 6, Morando Massa 2, Muller 6, Napoli, Stasiak 2.

Aquilotti Small



Bea Chieri TCS – Oasi Laura Vicuna 16-8 (48-18)

Parziali: 4-1; 8-4; 6-0; 16-4; 4-7; 10-2

BEA Chieri TCS: Romeo 10, Dezzani 4, Cuscunà M. 8, Antonioli 2, Bacci 2, Paiola 6, Sangiorgi 6, Reghin 2, Giordano 2, Stoian 4, Miorin 2. All. Lafiosca.

UBC – Bea Chieri 7-17 (23-78)

Parziali: 1-14; 6-10; 4-12; 0-16; 8-8; 4-18

BEA Chieri: Mannone 8, Scaglione 2, Peciarolo 12, Zerbinati 4, Franchi 10, Franzi 8, Zoccolan 4, Moschillo 6, Cavallo 6, Acconciagioco 4, Bruttini 14.