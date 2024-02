Spettacolo al PalaGialdo per la 6ª giornata di ritorno del Girone A di Serie C. BEA Chieri ospita la capolista Biella Next per una gara importante per la classifica. I ragazzi di coach Conti arrivano alla sfida dopo la bella rimonta in trasferta con CUS Piemonte Orientale. I viaggianti, invece, contano su una striscia attiva da 15 vittorie consecutive. I chieresi non sbagliano nulla nel primo tempo, riuscendo a mettere alle strette la capolista. Biella, però, rimonta fino al pareggio al giro di boa dell’ultima decina, rimanendo più lucida sul finale e vincendo la partita.

La gara

In un PalaGialdo tinto di arancione, coach Conti schiera alla palla a due Agbogan, Corrado, Stiffi, Ruà e Drame. Coach Danna risponde con Sartore, Lomele, Alberto, Vercellino e Bamba. I Leopardi partono con il piede giusto, trovando fluidità in attacco e segnando con continuità dalla lunga distanza.

Dopo il primo parziale di 8-0, Biella si rimette in sesto, ma la difesa dei chieresi è solida e costringe la capolista a qualche tiro affrettato. Si arriva alla prima sirena sul punteggio di 24-12. Nel secondo periodo non cambia il copione: con l’ingresso in campo di capitan Alex D’Arrigo BEA può contare su un’arma in più in attacco.

Il numero 55 infila due triple dall’alto coefficiente di difficoltà che fanno esplodere il PalaGialdo, portando il vantaggio anche oltre le 20 lunghezze. Sul finale del primo tempo Biella riesce ad accorciare fino al -11, ma BEA chiude il secondo quarto con la tripla di Edoardo Ruà.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, Biella ha un’altra faccia. Ad inizio terzo periodo, però, è ancora la formazione di coach Conti a condurre il gioco, toccando anche il massimo vantaggio della partita sul 51 a 29. Dopo il timeout di coach Danna, salgono in cattedra Aimone e Sartore, che riportano la capolista più vicina.

I chieresi non mollano, cercando di mantenere alta l’intensità e costringere Biella a qualche tiro forzato, arrivando all’ultimo periodo sul punteggio di 56 a 48. Ultima decina non adatta ai deboli di cuore: Sartore è incontenibile per i biellesi, con BEA che si affida alle penetrazioni di un instancabile Allen Agbogan.

Il numero 81 ospite è glaciale dalla lunetta, subendo per ben 2 volte fallo su tiro da 3 punti. Dopo il pareggio a quota 60 si gioca praticamente un supplementare, con Biella che trova il canestro del vantaggio grazie ad un Vercellino pressoché perfetto al tiro.

BEA cerca di pareggiare con la tripla di Corrado, che però viene deviata da un’ottima difesa di Squizzato. Finisce 70 a 73 in favore degli ospiti.

Il commento

“Siamo molto dispiaciuti, perdere al fotofinish non è mai bello – commenta coach Franz Conti – In questi casi è meglio essere lucidi, abbiamo dimostrato a noi stessi di essere una squadra di prima fascia di questo campionato. I primi due quarti sono stati ottimi per la nostra capacità di stare in campo, era ovvio che nel terzo periodo loro sarebbero entrati con un’altra faccia. È chiaro che quando il gioco si fa più nervoso è difficile mantenere la lucidità, però è stata una bellissima partita per chi è venuto a vederla oggi. Avessimo vinto sarebbe stato un bel jolly, ma bisogna ammettere che Biella ha fatto una grande seconda parte di gara ed è stata molto lucida sul finale. Essere prima in classifica aiuta a mantenere la calma in questo tipo di finali. Poteva essere un bel bonus per la classifica, ma adesso ci prendiamo un po’ di tempo per digerire la sconfitta e tornare in palestra per rimetterci in sesto, ci aspetta un’altra gara complicata a Ciriè”.

Il prossimo appuntamento

Come anticipato da coach Conti, ci sarà un’altra sfida molto complicata per i Leopardi. BEA sarà ospite di PNC Basketball sabato 10 febbraio alle ore 21:00. Appuntamento in Via Martiri della Libertà 17, a Nole (TO).

BEA Chieri – Biella Next 70-73 – Parziali: 24-12, 40-26, 58-48

Chieri: Ruà 11, Stella 2, Agbogan 23, Corrado 6, Quagliotto 3, Stiffi, Drame 11, Origlia, Moris, D’Arrigo 14, De Mita N.E., Viggiano N.E. All. Conti, Ass. Colò, 2° Ass. Turetta, Acc. Monteleone, Add. Arbitri Mazzardis.

Biella: Aimone 12, Di Micco, Squizzato 8, Barbera, Alberto 16, Cena 3, Vercellino 8, Bamba 4, Lomele 4, Sartore 18, Leonardi N.E., Moscatelli N.E. All. Danna, Ass. Antoniotti, 2° Ass. Aglietta, Acc. Peraldo