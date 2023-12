TAM TAM – BEA CHIERI 62-83

Al PalaCollegno, i Leopardi sono ospiti di Tam Tam: partenza a razzo dei ragazzi di coach Conti, che si portano subito sul +11. Dopo la reazione degli ospiti nella seconda decina, BEA Chieri riesce a gestire bene le energie nella ripresa, trovando due punti importanti per la classifica.

La gara

Alla palla a due, coach Conti schiera il consueto quintetto, visto nelle ultime uscite: D’Arrigo, Agbogan, Corrado, Ruà e Stella. I padroni di casa replicano con Caputo, Galliera, Cibrario Sent, Rabbia e Nebiolo. I Leopardi approcciano nel modo giusto la partita, trovando subito una difesa di ferro che permette ritmo in più in attacco.

Sono solamente 9 i punti concessi ai torinesi, a discapito dei 21 segnati, nonostante i primi 2 minuti di assestamento. Anche nel secondo periodo BEA trova ritmo in attacco, soprattutto da lontano con le triple di Agbogan e Corrado, ma Tam Tam non demorde e rimane attaccata alla partita, arrivando alla pausa lunga sul punteggio di 26 a 39.

Nella ripresa il match è più equilibrato, con le due compagini che si rispondono colpo su colpo. Coach Conti pesca dalla panchina, trovando punti importanti con Stiffi, Origlia e Quagliotto, permettendo ai Leopardi di poter gestire meglio il vantaggio. Ancora una volta Agbogan è preciso in cabina di regia, trovando gli assist giusti per mettere in ritmo i compagni. I padroni di casa cercano di rientrare, ma il parziale subito nella prima decina pesa molto sull’economia della gara.

Finisce 62 a 83, con BEA che ritrova il successo dopo due sconfitte consecutive, chiudendo il 2023 con una vittoria.

Il commento

“Abbiamo trovato una grande vittoria per chiudere al meglio il 2023. Il piano partita è stato rispettato al meglio, siamo riusciti a difendere forte – commenta coach Carlo Colò – Il nostro obiettivo, infatti, era quello di tenere gli avversari a 60 punti e ci siamo riusciti. In attacco le cose sono venute da sé, sono arrivati ottimi segnali anche dai giovani. Era il modo giusto di chiudere quest’anno, ora andiamo a ricaricare le pile per il 2024, ci aspetta una seconda parte di stagione da protagonisti”.

Il prossimo appuntamento

Per il prossimo appuntamento bisognerà attendere il mese di gennaio, con BEA che sarà impegnata al PalaGialdo per la difficile sfida con Scuola Basket Asti. Palla a due fissata per domenica 7 gennaio alle 18:30.

TAM TAM – BEA CHIERI 62-83

Parziali: 9-21, 26-39, 45-62

TAM TAM: Boglione 16, Caputo 9, Mauri 8, Cibrario Sent 8, Nebiolo 6, Leone 6, Rabbia 6, Galliera 3, Paradisi, Bechis, Terzi, Bonello. All. Cesano

CHIERI: Corrado 26, Agbogan 19, Ruà 11, Stiffi 6, Stella 6, D’Arrigo 5, Origlia 5, Quagliotto 3, Viggiano 2, Bianco. All. Conti, Ass. Colò. 2° Ass. Turetta, Acc. Monteleone