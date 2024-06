Alessandra Fanali si qualifica per le Olimpiadi di Parigi

ci c’est Paris. Alessandra Fanali, miglior azzurra nel world ranking, si è qualificata per i Giochi di Parigi. Dal 7 al 10 agosto prossimi, al Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, sarà lei a rappresentare l’Italia nella gara individuale femminile di golf.

La 24enne nata ad Alatri e cresciuta a Fiuggi, in provincia di Frosinone, ha coronato così uno dei suoi grandi sogni: partecipare alle Olimpiadi. In Francia, affronterà campionissime della disciplina come, tra le altre, le americane Nelly Korda (numero 1 al mondo e medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo) e Lilia Vu, la cinese Ruoning Yin, la sudcoreana Jin Young Ko, la giapponese Yuka Saso, la francese Celine Boutier e la neozelandese Lydia Ko (ha conquistato un bronzo alle Olimpiadi di Tokyo e un argento a quelle di Rio de Janeiro nel 2016).

Il torneo si disputerà sulla distanza di 72 buche (18 al giorno), con formula stroke play. Saranno 60 le partecipanti che si contenderanno le medaglie nella “casa” della Ryder Cup 2018. Al debutto alle Olimpiadi, la Fanali, che si è laureata in Sport Business all’Arizona State University, negli Usa, a Parigi punta a conquistare un risultato di prestigio.

Alessandra Fanali, il profilo

Alessandra Fanali è nata il 30 luglio del 1999. Cresciuta al Golf Club Fiuggi, ora tesserata per il Marco Simone Golf & Country Club, da dilettante nel 2016 ha vinto a Oslo, in Norvegia, l’European Girls Team Championship insieme a Caterina Don, Alessia Nobilio ed Emilie Alba Paltrinieri. Poi, nel 2017, ha fatto parte del team Europe alla Junior Solheim Cup conquistata dagli Stati Uniti nell’Iowa.

Al College, nel 2019, ha realizzato una “hole in one” all’Annika Intercollegiate e partecipato alla prima edizione dell’Augusta National Women’s Amateur, il Masters femminile. Quindi, nel febbraio 2020, ha festeggiato la prima impresa negli Usa con il successo a squadre, con l’Arizona State University, nel “Tri Match in the Desert”. Nell’aprile del 2022 ha invece fatto suo il “Silverado Showdown”.

Le “Sun Devils”, in quella occasione, celebrarono il 96esimo acuto dell’Arizona State in una gara individuale. Professionista dal 9 settembre del 2022, sul Ladies European Tour si è classificata seconda sia due anni fa nel Ladies Italian Open (in Piemonte, al Golf Club Margara di Fubine Monferrato) che, quest’anno, nel Magical Kenya Open.

Sono in totale sei le Top 10 sul massimo circuito europeo femminile, dove si sta distinguendo tra le migliori proette del tour.